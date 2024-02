Colo Colo tiene una piedra en el zapato hace seis años: la Copa Libertadores. No ha sido capaz de pasar a octavos de final del certamen en los últimos seis años, situación que esperan revertir esta temporada.

La llegada de Arturo Vidal remeció la interna de los albos. Por eso hay confianza en hacer un buen partido esta noche (21.30 horas) ante Godoy Cruz elenco que está invicto y que no ha recibido goles en seis partidos disputados en Argentina.

Históricos del Cacique conversaron con Redgol sobre esta participación en Copa Libertadores. “Colo Colo tiene el balón, juega bien, llegó Vidal y es el que lleva la bandera”, manifiesta José Luis Álvarez, delantero en la década de los 80.

Si bien sabe que “Colo Colo tiene una reputación que hace mucho rato no se encarama en la Copa”, cree que es diferente esta situación: “Ahora es un nuevo camarín, es distinto, por esa razón no le puede ir mal. Y ya no hay problema con jugar de visita con los argentinos”.

Godoy Cruz no es de temer

Para Jorge Contreras, que supo dar la vuelta olímpica con los albos en 1993, Godoy Cruz no es un equipo que asuste. “Es de un nivel mediano en Argentina, a pesar de estar haciendo una buena campaña”, manifiesta.

Admite eso sí que “viene jugando bien y a los chilenos siempre les cuesta en Argentina, hay una especie de temor que nos frena, cuesta sacarnos eso”.

Finalmente Eddio Inostroza, ayudante de Mirko Jozic en la Copa de 1991, manifiesta optimismo. “Está con mucha confianza el equipo, eso ayuda. Están todos comprometidos, se nota un equipo compacto. Y llegaron jugadores de primera línea”, cerró.