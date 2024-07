Aníbal Mosa confirmó que el contrato de Mauricio Isla con Colo Colo será al menos por un año. El presidente de Blanco y Negro ratificó la unanimidad en el directorio para aprobar el fichaje del experimentado lateral derecho. El bicampeón de América con la Roja superó los exámenes médicos.

Y luego de la reunión de directorio en la que se le dio el vamos a la llegada del Huaso Isla, el timonel de la concesionaria dio algunas explicaciones. “La sensación que tengo es de conformidad. Creo que hicimos un buen trabajo. Desde el momento que fijamos las prioridades fuimos por el mejor “9” que podíamos traer. Lo trajimos”, expuso Mosa.

Con eso aludió al arribo de Javier Correa, quien representó una inversión millonaria por parte del Cacique. “Después fuimos por un lateral derecho, trajimos a Mauricio Isla, un seleccionado. También a un joven de mucha proyección, Cristián Riquelme. Quedamos muy conformes con estos tres jugadores, le servirán mucho a Jorge Almirón”, aseguró el empresario de origen sirio.

Mauricio Isla ante Argentina en la Copa América 2024. (Adrian Macias/Mexsport/Photosport).

Tras eso, reveló algunos aspectos del vínculo del futbolista surgido en las inferiores de Universidad Católica. “Mauricio llega con un contrato a 12 meses y con una posible opción de renovación hasta fines de 2025 dependiendo de la cantidad de minutos”, aclaró el puertomontino, quien vive su tercer ciclo como timonel de ByN.

“El vínculo es a contar de mañana (1 de agosto) hasta fines de junio de 2025. Habrá una cláusula para extenderlo hasta diciembre de 2025″, aseveró Aníbal Mosa. Es decir, la cantidad de acción que vea el ex Independiente será fundamental para estirar su estadía en el Monumental.

Mosa cuenta detalles del contrato de Mauricio Isla y firma la paz antes de la confirmación de Colo Colo

Aníbal Mosa no sólo reveló algunos aspectos del contrato de Mauricio Isla con Colo Colo. También hizo las paces definitivamente tras el cruce de declaraciones que tuvo con el Huaso mientras se llevaban a cabo las negociaciones. “Eso no fue nada. No influyó”, reconoció el presidente de ByN.

“No hay ningún problema con eso, seguramente Mauricio también se va a referir a eso. La institución siempre estuvo por delante, en ese momento quisimos apurar la incorporación de los refuerzos. Era importante tenerlos antes de que partan las competencias. Buscamos más calidad que cantidad y eso tiene este tipo de negociaciones”, expuso el empresario.

Mauricio Isla en acción ante Colo Colo. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Y prosiguió. “El entrenador está conforme, el gerente deportivo también y el directorio dio el vamos de forma unánime. Siempre la negociación la hicimos directamente con los agentes de Mauricio. Siempre les hicimos ver que estábamos en condiciones de negociar con él”, expuso Mosa.

Fue para aclarar que Colo Colo no depositará ningún peso para destrabar la salida de Isla en Independiente. “El valor que acordaba con nosotros no incluía su salida. Él debía buscarla y eso fue lo que ocurrió. Con estos tres refuerzos damos por finalizada la ventana de fichajes en este momento”, sentenció Aníbal Mosa.

¿Hasta cuándo está abierto el mercado de fichajes de invierno en el Campeonato Nacional 2024?

Una vez que terminó la primera rueda del Campeonato Nacional 2024 se abrió el mercado de invierno en el fútbol chileno. Se mantendrá abierta la ventana de traspasos hasta las 23:59 horas del día hábil anterior al inicio de la 19° fecha del certamen.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Colo Colo se ubica en el 4° puesto de la tabla en el Campeonato Nacional 2024 con 32 puntos en 17 partidos.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!