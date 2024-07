Colo Colo sigue en búsqueda de un lateral derecho y hay dos nombres del fútbol de Argentina que aún están en pie, pues Mauricio Isla y Matías Catalán fueron apuntados en la carpeta de posibles refuerzos. De hecho, Jorge Almirón reconoció abiertamente que su deseo es el zaguero de Talleres.

De todas maneras, la directiva de Blanco y Negro no ha podido cerrar al Huaso Isla ni a Catalán. Por ende, una de las necesidades detectadas por el DT argentino todavía no ha sido satisfecha. “Esperamos tener el plantel cerrado antes del miércoles”, dijo Daniel Morón, el gerente deportivo de la concesionaria.

“Nos habría encantado tenerlo este fin de semana, no se dieron las cosas para que sucediera de esa manera. Pero créanme que estamos todos muy involucrados en ese tema para encontrar acuerdos con alguno de los candidatos”, agregó el Loro luego de la postrera victoria alba ante O’Higgins de Rancagua.

Agregó que “hemos hablado de varios nombres durante mucho tiempo. Varios de ellos ya quedaron fuera. Muchos jugaron, que eran de la competencia nacional. Hoy ya no están disponibles”. Además del Huaso y del Cata, había opciones locales: Felipe Loyola, Nicolás Fernández y Dylan Escobar. Todos ellos dejaron de ser opción.

Mauricio Isla no ha llegado a un acuerdo para fichar por Colo Colo. (Andrés Pina/Photosport).

“Nosotros estamos en negociaciones con varios jugadores. No voy a detallar una negociación con uno u otro en específico. Esperamos que de acá al miércoles cerrar a alguno de los jugadores que cubrirán ese lugar. Hablé con Isla y Catalán”, admitió el golero campeón de la Copa Libertadores en 1991. Serán tres fichajes y el Cacique saldrá del mercado.

Colo Colo todavía lucha por Mauricio Isla y Matías Catalán

A pesar de que parecía que Colo Colo tendría que olvidarse de Mauricio Isla y de Matías Catalán eso ocurrirá una vez que la ventana de traspasos esté bloqueada. “Jorge (Almirón) lo dijo: límite es cuando se cierra el libro de pases. No queremos esperar eso. Me hubiese gustado tener esto ya resuelto”, dijo Daniel Morón.

“No ha sido así y no sólo porque nosotros no hemos querido que suceda así. Estamos empujando para que todo sea lo antes posible. Uno tiene un presupuesto al que se tiene que ceñir. Ante eso, donde hay una parte que no cede, todo se alarga”, expuso Daniel Morón.

Matías Catalán en el amistoso de Chile ante Paraguay. (Andres Pina/Photosport).

Y estaba dispuesto a sentenciar. Pero prefirió el freno a eso. “Eso es lo que ha pasado. Quizá…bueno, no, no voy a decir nada”, cerró el Loro, quien todavía tiene algunos días para materializar las contrataciones que tanto desea Jorge Almirón para afrontar la segunda parte de la campaña.

¿Hasta cuándo está abierto el mercado de fichajes de invierno en el Campeonato Nacional 2024?

Una vez que terminó la primera rueda del Campeonato Nacional 2024 se abrió el mercado de invierno en el fútbol chileno. Se mantendrá abierta la ventana de traspasos hasta las 23:59 horas del día hábil anterior al inicio de la 19° fecha del certamen.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Colo Colo quedó en el 3° lugar de la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional 2024 al cabo de 17 fechas, aunque faltan algunos partidos de la jornada.

