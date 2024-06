Omar Carabalí no ha visto acción con Jorge Almirón y parece estar más afuera que adentro del Cacique. Dejó en claro su deseo para la segunda rueda.

Colo Colo cerró la primera rueda con varias cosas por analizar a la hora de los balances. El Cacique pudo lograr la clasificación a los octavos de final de Copa Libertadores y quedarse en la parte alta de la tabla de posiciones.

Todo esto ocurrió luego que Jorge Almirón sostuviera un once titular que dejó sin espacio a varias de sus figuras. Una de ellas es Omar Carabalí, quien volvió al Monumental para tener una revancha que, hasta ahora, no se le ha dado.

El guardameta hizo una buena temporada en Unión La Calera el año pasado y esperaba tener su oportunidad en el Cacique. Pero el nuevo DT no le ha permitido jugar y lo tiene incluso como el tercer portero, lo que lo llevó a realizar una potente reflexión sobre su presente.

Omar Carabalí preocupado por su presente en Colo Colo

Lo que debía ser una temporada de revancha ha sido todo lo contrario para Omar Carabalí. El arquero regresó al Monumental para buscar su gran oportunidad junto al Cacique, pero Jorge Almirón simplemente se la ha negado.

Omar Carabalí ha tenido que ver la temporada de Colo Colo desde el banquillo y hasta en las tribunas al no ser considerado. Foto: Comunicaciones Colo Colo.

El técnico le dio toda su confianza a Brayan Cortés y lo ha mantenido como el titular bajo los tres palos albos. Esto dejó al ex Unión La Calera y Fernando de Paul casi sin minutos, lo que complica las cosas pensando en la segunda rueda.

Omar Carabalí tiene claro que su panorama no es el mejor y así lo expresó en su cuenta de Instagram, donde realizó una fuerte reflexión sobre su presente. “Se termina la primera parte de este 2024 lleno de desafíos, metas incompletas y momentos difíciles”, lanzó.

Eso sí, el guardameta no escondió su deseo de poder revertir las cosas. “Gracias a Dios seguimos firmes y nos vamos a preparar de la mejor manera para el segundo semestre. Seguimos todos juntos hasta el final”, cerró.

Jorge Almirón por ahora ha dejado claro que es Brayan Cortés el titular en su esquema, pero esto puede cambiar en las próximas semanas. El inicio de temporadas en el exterior y la vitrina de Copa América le pueden permitir al Indio tener esa salida que tanto ha buscado, lo que abriría una ventana para el ex Unión La Calera.

La pelea en el arco de Colo Colo parece ganada pero no está todo dicho. Omar Carabalí no bajará los brazos intentando tomar más protagonismo, aunque no la tendrá nada de fácil.

¿Cuáles fueron los números de Omar Carabalí la temporada pasada?

Omar Carabalí defendió la camiseta de Unión La Calera antes de regresar a Colo Colo esta temporada. Con los Cementeros logró disputar un total de 26 partidos, en los que dejó seis arcos en cero y recibió 33 goles en contra. Llegó a los 2.340 minutos bajo los tres palos.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Omar Carabalí buscará tener una nueva oportunidad en Colo Colo en la Copa Chile. El próximo 16 de junio desde las 15:00 horas el Cacique enfrenta a Deportes Quillón.

