Qué lindo momento cuando se juntan los hinchas de un equipo… ¿o no siempre? La Asamblea General del Club Social y Deportivo Colo Colo estuvo un poco caldeada este sábado y, entre varios momentos tensos, hubo uno que llamó la atención.

Colo Colo no conoce la paz. Cuando no es un caso de brujería, es un empate agónico y cuando no es ninguna de las dos, es una declaración polémica de Arturo Vidal. En el Cacique pasan cosas, como en todo equipo grande.

Este sábado, en medio de la asamblea ya citada, fue un hincha el que prendió los fuegos en contra de la administración del Club Social y Deportivo, sacando trapitos al sol.

Es que, al tomar la palabra, el hincha albo criticó un caso puntual, que tiene que ver con el equipo de futsal del elenco albo. El momento fue tenso y terminó con silbidos hacia la dirigencia.

Tenso, denso e intenso

El CSD Colo Colo dio a conocer la Memoria Anual 2023-2024 y el Balance Anual 2023 en el Hall de Océano en el Estadio Monumental. Con la presencia de más de 300 socios, la directiva dio a conocer gastos y otros trabajos realizados en 2023 y se aprovechó no solamente de votar ciertas cosas, sino también de dar la palabra a los asistentes.

Uno de ellos partió con la pierna en alto su intervención y criticó al DT del equipo de futsal del Cacique. “Lamentablemente, en sus publicaciones tenía cánticos contra Colo Colo, donde aseguraba que el indio no salía campeón. Y hoy el futsal está bastante cercano de salir campeón, sólo apelamos a salir sextos y pasar a playoff”, señaló el hincha.

Desde la directiva dieron su punto de vista. “Son cuestiones que pasan. Uno no está feliz de saber, después de que contrató un técnico, que termina siendo de la U. Hoy Zaldivia es el central de la U y casi capitán y cantaba ’25 años les costó’. El fútbol es así, no tiene camisetas. Los jugadores y los técnicos son profesionales…”, indicaron desde la directiva, mientras comenzaron a sonar los chiflidos de la gente.

“Por favor, les pido respeto. Es la realidad y esos ejemplos están en todo el mundo. Figo pasó del Barcelona al Real Madrid, es así”, trató de decir, mientras se ganaba un gran “waaa” por parte de los presentes, impresionados por el ejemplo.