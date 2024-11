"Me da vergüenza": Almirón habla de sus cábalas y su rutina en los días que juega Colo Colo

Jorge Almirón lideró la mejor campaña de Colo Colo en años, donde los albos conquistaron los títulos del Campeonato Nacional y la Supercopa, y alcanzaron los cuartos de final de la Copa Libertadores. Ahora, el argentino pasa la página y se prepara para ser el técnico del Centenario del Cacique.

En diálogo con La Arenga del Abuelo, el entrenador de Colo Colo contó algunas de las claves de este excelente año, pero también reveló cuáles son sus cábalas. Desde su llegada, Almirón confesó ser un DT “cabalero” y ahora contó algunas cosas que hace para atraer suerte.

“Cuando ganamos, repito todo”, dijo. “Todo lo que pueda, toda la rutina. No es que vas a ganar si repites eso, pero te ayuda a concentrarte, te ayuda a enfocarte, a generar una energía positiva”, agregó.

“Uso la misma ropa. Tengo algunas cábalas que me da vergüenza contar. Sobre todo la ropa. Soy muy creyente también, tengo mi virgen que me acompaña, hago promesas, las tengo que cumplir. Más allá de la cábala, es una cuestión de fe también”, confesó.

Jorge Almirón se sinceró sobre sus cábalas | Photosport

La rutina de Jorge Almirón antes de un partido en Colo Colo

Más tarde, reveló un momento importante de la rutina antes de un partido de Colo Colo. “El equipo está concentrado y ese día vamos a entrenar con el grupo que no juega, mientras los otros descansan, desayunan y hacen activación en el hotel. No sé si es una cábala, pero me da buena energía“, reveló.

“Me importa eso, porque a veces un chico se cae. Es normal cuando pasan los partidos y no te tienen en cuenta. Me tocó estar ahí. Un ejemplo. Daniel Gutiérrez no jugó en casi todo el torneo, pero jugó los partidos decisivos. Y jugó bien. Y él estaba en ese grupo que entrenaba sin poder jugar. Era muy exigente en eso y cuando le tocó jugar, ni le dije, lo puse en la cancha y jugó”, destacó.