Colo Colo sufrió un nuevo tropiezo y perdió contra Santiago Wanderers en la segunda fecha de la Copa Chile. Un error defensivo y las ausencias de Arturo Vidal, Javier Correa y Salomón Rodríguez terminaron costándole caro al Cacique, que todavía no encuentra el primer triunfo de la temporada.

El jueves pasado, los albos tampoco pudieron ganarle a Deportes Limache. Ahora, están terceros en el Grupo B de la competencia. A pocos días del inicio del Campeonato Nacional, los hinchas se comienzan a preocupar de la imagen que está presentando el Cacique en la cancha.

Pero en el plantel hay confianza. Lo demostró Arturo Vidal. “No se pone difícil. Si nosotros queremos, ganamos los cuatro partidos. Tenemos que jugar contra San Felipe y contra estos mismos. Si queremos, les ganamos fácil“, dijo el King en una transmisión de Kick.

También Mauricio Isla. En redes sociales, el Huaso dejó un mensaje para levantar a sus compañeros en este mal inicio de temporada: “El mejor equipo no es el que siempre gana, sino el que sabe levantarse tras cada derrota para seguir luchando y mejorando”, escribió.

El Cacique no suma victorias en la Copa Chile | Photosport

El análisis del mal inicio de Colo Colo en 2025

Jorge Almirón se encargó de analizar la derrota de Colo Colo en la Copa Chile. “Perdimos, no hay excusas, nos llegaron una sola vez. No creo que tengamos problemas defensivos, dominamos casi todo el partido, sobre todo el primer tiempo, que no nos habían llegado“, dijo.

“Tuvimos bastante la pelota, pero nos faltó profundidad para concluir las jugadas, nos hicieron el gol y se hizo cuesta arriba”, declaró. Y agregó: “Es un problema del equipo general, no lo veo como un problema defensivo porque prácticamente no nos patearon al arco. Estaría preocupado si nos hubiesen ganado los duelos, o nos pasan fácil, hoy no lo vi así”.