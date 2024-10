River Plate quedó eliminado en las semifinales de la Copa Libertadores 2024, en manos del Atlético Mineiro, luego del empate sin goles en la noche del martes en Buenos Aires.

Tras la caída por 3-0 en Brasil, la tarea era difícil para los argentinos, quienes ante más de 80 mil personas hicieron que el estadio Más Monumental fuera una verdadera caldera.

Por lo mismo, hubo miles de reacciones tras el encuentro en que los millonarios se despidieron del torneo internacional, donde hubo un polémico periodista que encendió la chimenea en sus redes sociales.

Esto, porque en la crítica al equipo del técnico Marcelo Gallardo, el polémico Martín Liberman se acordó de la llave por los cuartos de final del torneo, donde eliminaron a Colo Colo, con una particular frase.

Colo Colo perdió ante River Plate en la Copa Libertadores. Foto: Alejandro Pagni/Photosport

El sencillo Colo Colo en la eliminación de River

Fue en sus plataformas digitales donde Martín Liberman analizó la eliminación de River Plate en las semifinales de la Copa Libertadores, donde nada tuvo que hacer ante un rival más fuerte como el Atlético Mineiro, donde sumó minutos Eduardo Vargas.

Fue en esas interacciones, donde el comunicador argentino apunto al equipo de Marcelo Gallardo, dejando en claro la forma en cómo había dejado a otros equipos en el camino, donde nombró a Colo Colo.

“Seamos sinceros. River no es un buen equipo. Sufrió frente a un débil Talleres y un sencillo Colo Colo. El 1er rival en serio le hizo 3 goles y lo dominó. El plantel no es de élite, las incorporaciones no cumplieron y el DT está errático. Hay que decir la verdad“, lanzó con todo Liberman.

Una dura crítica y, de paso, también le pega una tocada de oreja a Colo Colo en su paso por el torneo internacional, donde llegó hasta la ronda de los ocho mejores.

Revisa el mensaje: