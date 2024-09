Colo Colo está ante la posibilidad histórica de no sólo meterse a una semifinal de Copa Libertadores por primera vez desde 1997, además tiene la opción de dar el golpazo del certamen, sacando del camino al favorito River Plate nada menos que en Buenos Aires.

Una sensación que, cuando se dio a conocer la llave parecía imposible, más aún con la vuelta de Marcelo Gallardo a la dirección técnica; sin embargo, luego de lo ocurrido en Santiago, la opinión en Argentina viró en 180 grados y dan cuenta de cierta dificultad que pueden tener los argentinos.

Así lo reveló Marcelo Barticciotto, campeón de la Copa Libertadores 1991 con Colo Colo y que comentará este duelo para la cadena ESPN. Fue en este espacio donde reveló que en su país natal hubo un cambio en la postura sobre el equipo chileno y advierte que lo que más impera hoy es el respeto.

El cambio de opinión en River sobre Colo Colo según Barticciotto

“Hay mucho respeto por Colo Colo, sobre todo por lo que mostró el martes pasado y lo que analizamos. Quizás no era respetado de antemano porque no había mostrado este nivel, pero a partir del martes cambió esa sensación de que era una llave ganada“, afirmó el ex puntero derecho.

En esa línea, Barticciotto expone que esta situación “obliga a River Plate hacer un partido perfecto, un partido muy bueno para doblegar a este Colo Colo que viene con confianza, envalentonado y que genera mucha credibilidad en el hincha que cree en el equipo”.

¿Qué resultado le sirve al Cacique?

Si durante los 90 minutos que se disputen en esta jornada el marcador termina en igualdad por cualquier marcador, se buscará al ganador en definición de lanzamientos penales. Aunque si los albos quieren evitar esta situación deberán hacer historia y obtener el triunfo. La derrota, obviamente, los saca del torneo.

¿Cuándo se juega la revancha?

El encuentro de vuelta por los cuartos de final en Copa Libertadores entre River Plate y Colo Colo se disputará este martes 24 de septiembre, a partir de las nueve y media de la noche en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires.