Colo Colo vive días agitados en el cierre del Campeonato Nacional. En la misma semana en que enfrentará a Deportes Copiapó con la oportunidad de ser campeón, el Cacique se tomó las portadas por una fiesta que terminó en una grave denuncia y luego por la resolución del Tribunal de Disciplina.

Es por eso que Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, tuvo conversaciones muy importantes dentro del Monumental. Luego de lo ocurrido en un pub de Vitacura, el timonel colocolino se reunió con el cuerpo técnico y los futbolistas involucrados en la fiesta. Esteban Pavez, capitán, se sumó.

Según Dale Albo, la estrategia fue conversar, primero, con Jorge Almirón. Esta reunión sucedió en las primeras horas del martes. Un día antes, todos tuvieron libre. Fue eso, justamente, lo que motivó la fiesta del plantel, que se extendió hasta altas horas y terminó con la denuncia de una mujer por agresión sexual.

Luego, finalizada la práctica del martes, Mosa se juntó con los futbolistas que asistieron a la fiesta. “Mosa fue bien recibido”, comentan en Dale Albo. El presidente albo, en tanto, “dejó en claro que no estaba conforme con los hechos ocurridos, pero que lo más importante era que no cometieran estos errores y no se arriesguen ni se expongan”.

Semana movida en Colo Colo: el domingo se define el título

Por supuesto, también hubo una reunión entre el cuerpo técnico y los futbolistas involucrados. En el Monumental, el martes se vivió una práctica normal. Arturo Vidal formó parte del entrenamiento, un día después de que en redes sociales circulara un video de un tenso momento con Carabineros.

Lo cierto es que en Colo Colo intentan dar vuelta la página mientras se sigue resolviendo la delicada denuncia. La gran noticia es que el Tribunal de Disciplina desestimó los alegatos de Universidad de Chile, por lo que el Cacique necesita solo ganarle a Deportes Copiapó el domingo para ser campeón.