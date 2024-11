Poco a poco se van conociendo nuevos detalles de la supuesta agresión sexual y acusaciones de haber drogado a una mujer, durante una fiesta de jugadores de Colo Colo en la madrugada del lunes.

Una filtración de las cámaras del arribo de carabineros al lugar, en el local Mia Bar, muestra el momento en que se le solicita el documento de identificación al grupo de jugadores albos.

En la escena se puede ver en el fondo a Arturo Vidal que pide explicaciones por pedir la identidad en una casa, mientras otras personas, que tapaban sus rostros con los polerones de sus gorros le decía a la policía que no podían hacer eso.

En el registro se muestra como uno de los individuos casi se cae, donde se escuchan caer varias botellas de vidrio, mientras la autoridad le pedía colaborar poque había venido “en buena”.

Carabineros continúa con investigaciones de la denuncia a los jugadores de Colo Colo. Foto: Javier Salvo/Aton Chile

La polémica noche de Vidal

El video que fue revelado por las redes sociales, se muestra el momento en que se piden las identidades, motivo por el cual el King fue retenido y llevado a una comisaria para cumplir el procedimiento.

Algo que, en un comienzo, fue rechazado por el grupo de personas que acompañaban a Arturo Vidal en ese momento, y que quedó en el registro de las cámaras policiales.

“En una propiedad privada usted no puede pedir, en la vía pública puede, en una privada no, no puede pedir”, comenta uno de los personajes presentes en el lugar, a quien algunos hinchas apuntan como otro jugador albo.

Desde el fondo del Video se puede ver a Vidal, quien saca la voz para preguntar: “Oiga, amigo una cosita. ¿Por qué piden la identidad dentro de una casa”.

Revisa el video: