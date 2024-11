Todo podría ser alegría en Colo Colo. Sólo un triunfo más y obtendrán el título del Campeonato Nacional 2024. Además, lo harán con un puntaje histórico. Parecía que era sólo celebración, hasta que…

La madrugada de este lunes se empezó a hablar de una supuesta detención de Arturo Vidal. Todo era confuso, pero con las horas se supo que el King había sido llevado a la 37° Comisaría de Vitacura en estado de ebriedad.

Conforme avanzó el tiempo, se supo que había una denuncia por agresión sexual en contra de Arturo Vidal y otros jugadores de Colo Colo. Esto se habría producido en un bar de la comuna de Vitacura.

¿Qué estaban celebrando los jugadores de Colo Colo en un bar?

No, no era una simple celebración por el gran paso dado en el Campeonato Nacional. Pese al tremendo triunfo ante Deportes Iquique, no fue la razón primordial de la junta que reunió a los jugadores albos.

Resulta que Vicente Pizarro y Lucas Cepeda tienen cumpleaños cercanos por estas fechas. Mientras que el Vicho soplará 22 velitas este martes 5 de noviembre, el ex Santiago Wanderers cumplió la misma edad el pasado 31 de octubre.

Esto quiere decir que ambos jugadores podrían estar involucrados en el tema de la acusación por agresión sexual. Porque, pese a que sólo Arturo Vidal fue trasladado a la Comisaría, habría más involucrados.