Arturo Vidal vivió una noche más que especial en el duelo entre Colo Colo y River Plate. El King había calentado el partido por los cuartos de final de Copa Libertadores en la previa con incendiarias declaraciones que no cayeron nada de bien al otro lado de la cordillera.

Ya en el Estadio Más Monumental el volante se transformó en el principal foco tanto de los hinchas como de los jugadores rivales. A lo largo de los 90 minutos lo fueron a buscar de todas las formas posibles, lo que derivó en que al final del encuentro tuviera un caliente cruce con Germán Pezzella.

El campeón del mundo no dudó en ir a tocarle la oreja al King una vez se terminó el duelo, pero creía que la sacaría gratis. El bicampeón de América no se quedó callado y lo encaró con fuerza, debiendo ser separados por los jugadores para no llegar a los combos.

Arturo Vidal cuenta su cruce con Germán Pezzella

La pelea entre Arturo Vidal y Germán Pezzella le puso más picante a la eliminación de Colo Colo ante River Plate en la Copa Libertadores. El King había sacado ronchas con sus dichos y los Millonarios no dudaron en sacárselos en cara tras dejarlo fuera del torneo.

Arturo Vidal encaró a Germán Pezzella al final del partido entre River Plate y Colo Colo. Foto: Getty Images.

El cruce entre el chileno y el argentino no pasó nada de piola, ya que los ánimos se calentaron. Sin embargo, poco se conocía de las razones, por lo que el propio volante decidió explicar su reacción.

“Los de River hablaron después, antes no quisieron. Al final uno pasó por allá, no sé cómo se llama, que habló y arrancó. Son cosas. Podría haberlo dicho para callado pero no le dio, salió arrancando”, detalló el bicampeón de América.

De hecho, Arturo Vidal reveló que él le pidió a Germán Pezzella ser un poco más valiente y no esconder la mano tras tirar la piedra. “Le dije que me lo dijera en la cara pero no quiso”.

Aunque más allá de la pelea, el King le dejó sus buenos deseos a River Plate aunque insistiendo en que la Conmebol les regaló la definición en casa. “Le deseo suerte, ojalá aprovechen la oportunidad que tienen porque la final se juega acá”.

Finalmente, el mediocampista remarcó que disfrutó provocar a los Millonarios. “Me encantan estos partidos, calentar a la gente, jugar contra estos rivales. Son los partidos que uno sueña cuando chico, un cuarto de final de Libertadores o final de Champions. Se me dio ahora con Colo Colo, me hubiese gustado pasar, pero a esperar al próximo año”, cerró.

Arturo Vidal demostró en Argentina que no le importa lo agrandados que puedan ser con Chile. El King se plantó firme, incluso con todo en contra, ante un River Plate que superó en el marcador, pero no en la cancha a Colo Colo.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal esta temporada?

Tras el choque con River Plate, Arturo Vidal alcanzó los 27 partidos oficiales en total esta temporada con Colo Colo. En ellos ha anotado 7 goles, ha aportado con 2 asistencias y llega a los 2.065 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Arturo Vidal y Colo Colo ahora se enfocan en el plano local, donde tiene un duelo clave en el Campeonato Nacional. Este sábado 28 de septiembre a partir de las 20:00 horas el Cacique recibe a Cobresal.