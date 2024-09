Se acabó el sueño copero de Arturo Vidal y compañía. Colo Colo cayó por la mínima en la llave de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras un duro partido en el Monumental de River Plate.

Hubo serias chances de pasar para el equipo chileno. Lo hecho en Santiago ilusionaba a los más escépticos, que confiaban con, por lo menos, un empate para forzar una tanda de penales.

No obstante, no se pudo. Un error defensivo significó el derrumbe total del sueño del Cacique, que terminó remando, sin llegar a puerto. En la jugada del tanto millonario, de hecho, Arturo Vidal permitió que Colidio no quedara offside.

Fue el propio King el que había calentado la previa del duelo ante River Plate. En ese entonces Arturo Vidal señaló que en su salón personal tenía más copas que todo el cuadro millonario completo.

La prensa argentina se hizo un festín con Arturo Vidal

Clarín fue uno de los medios que festinaron con la caída de Colo Colo y del King. En la nota titulada “Arturo Vidal pasó de los gestos a los hinchas a una siesta en el gol de Colidio y el ridículo ante Armani”, escribieron que “Vidal quedó en deuda. Es que pese a su amplia experiencia internacional, el multifacético futbolista quedó enganchado en el tiro libre que derivó en el tanto de Facundo Colidio”.

“Pese al rol protagónico que tuvo en la víspera del juego, la actuación del chileno en la primera mitad estuvo lejos de ser la ideal”, señalaron en TyC Sports, cadena argentina de televisión.

Por último, Olé se refirió a los gestos que hizo el futbolista chileno a la salida del estadio de River. “Cuando se dirigía al túnel, utilizó las manos para realizar señas en las que acusaba de ‘llorones’ y ‘cagones'”, cerraron desde el medio trasandino.