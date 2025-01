Que los envases sean retornables, es un respiro para la ecología. Sin embargo, esto no necesariamente es análogo en el fútbol, donde los futbolistas que deciden partir no suelen volver rápidamente al lugar de salida. Es, sin embargo, lo que pasó en Colo Colo con Brayan Cortés.

El portero, representado por Vibra de Felicevich, se fue del Cacique dejando a todos con los dientes apretados. Cerraba de un portazo la puerta tras de sí y Cortés parecía llegar a ser personaje non grato en Macul.

Pero, el tiempo todo lo cura y la necesidad tiene cara de perro. Por ello, se retomaron los contactos entre el Indio y el Cacique, con el fin de que el iquiqueño volviese a ser el portero del cuadro dirigido por Jorge Almirón.

Si llega Brayan Cortés, se acerca con todo Sebastián Villa

La llegada de Brayan Cortés, no obstante, no será pan comido. Así lo dejó claro Rodrigo Gómez, periodista de Al Aire Libre en Cooperativa, quien aseguró que el meta no había aceptado la oferta de Colo Colo.

“Todavía no hay acuerdo en el sueldo, años de contrato ni el valor de la cláusula”, escribió el periodista en su cuenta de X (antes Twitter) lo que vuelve a sembrar la duda sobre si llegará finalmente al Cacique.

Y su llegada se espera con ansias. El portero le abriría las puertas de par en par a Sebastián Villa, ya que su arribo a Macul permitiría un cupo más a un extranjero.

Sebastián Villa ha sido resistido en Argentina por un caso de Violencia Intrafamiliar en su contra | Getty Images

No obstante, al no haber solución aún, sigue viva la opción de Keylor Navas. el portero costarricense es el plan B de Colo Colo. En ese caso, el arco terminaría ocupando un cupo extranjero.

¿Quiénes se verían beneficiados con la llegada de Brayan Cortés?

Uno de ellos sería el ya nombrado Sebastián Villa. El otro, podría ser Salomón Rodríguez. Esto porque para Almirón es necesario ocupar los dos cupos extranjeros restantes en el sector ofensivo.

