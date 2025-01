Colo Colo está muy cerca de aclarar el panorama de refuerzos para su centenario. El Cacique tendrá una reunión este lunes para definir qué es lo que pasará con su arco, lo que determinará el plan para el resto de fichajes.

Si se queda Brayan Cortés, el Eterno Campeón tendrá dos cupos de extranjeros más para ir a buscar nombres y hay uno que ya parece tener dueño. Salomón Rodríguez, delantero que jugó la última temporada en Godoy Cruz, tiene avanzadas negociaciones para ser el próximo 9 albo.

De hecho, el propio jugador confirmó en las últimas horas que las cosas están bien encaminadas. Pero eso no es todo, ya que reveló que quiere subirse al avión ahora mismo para ser refuerzo del Cacique.

Salomón Rodríguez quiere vestir la camiseta de Colo Colo lo antes posible

Brayan Cortés tiene frenado el mercado de pases de Colo Colo con su situación. El Indio es quien tiene la llave para saber si habrá uno o dos cupos de extranjeros disponibles para así cerrar a los refuerzos que están a la espera.

Salomón Rodríguez está a detalles de ser jugador de Colo Colo. Foto: Godoy Cruz.

Uno de ellos es Salomón Rodríguez, atacante uruguayo de 24 años que está que corta las huinchas para sumarse a los trabajos de Jorge Almirón. Así por lo menos lo dejó claro en conversación con El Deportivo de La Tercera, donde seguró que “está muy encaminado eso de llegar a Colo Colo, me tiene muy entusiasmado”.

De hecho, remarcó que está a la espera de lo que pase con Brayan Cortés para por fin viajar a Chile. “Sería un paso muy lindo en mi carrera. Estoy esperando que se confirme, pero tengo entendido que solo faltan algunos detalles”.

Salomón Rodríguez también explicó un detalle no menor: la forma en la que llegará a Colo Colo tras no aparecer en su ex equipo. “No me presenté a la pretemporada de Godoy Cruz porque mi pase ahora pertenece a Rentistas de Uruguay. El club mendocino había adquirido una parte de mi pase, pero ese contrato acabó en estos días“.

Esto deja entrever que el Cacique puede quedarse con una parte de su carta, aunque el delantero optó por jugar al misterio. “Eso es algo que yo no tengo tan claro, porque lo está viendo mi representante. Tengo entendido que podrían adquirir una parte de mi pase, no lo tengo del todo claro”.

Finalmente, insistió en sus ganas de venir a Chile lo antes posible para ser el nuevo refuerzo albo. “Me gusta mucho la idea de llegar a Colo Colo. Es un club importante, un grande de Sudamérica, un equipo que siempre está peleando torneos. Esperemos que se confirme pronto para viajar luego a Santiago“.

Por ahora, en Colo Colo sólo esperan a la reunión del lunes para definir lo que pasará con su arco y así ir por el resto de refuerzos. Salomón Rodríguez se entrena por su cuenta a la espera del OK para transformarse en el goleador del Cacique para el centenario.

¿Cuáles fueron los números de Salomón Rodríguez en la última temporada?

Salomón Rodríguez está a nada de ser el nuevo goleador de Colo Colo luego de haber disputado un total de 35 partidos oficiales con Godoy Cruz en 2024. En ellos marcó 8 goles, aportó con 1 asistencia y llegó a los 2.166 minutos en el campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo espera definir pronto la situación de Salomón Rodríguez para enfocarse en su primer partido del 2025. El Cacique enfrentará a Santiago Wanderers en la Noche Verde este 9 de enero desde las 18:00 horas, en lo que será su estreno en amistosos antes del inicio de la temporada.