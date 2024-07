Colo Colo comienza a tirar la toalla con el fichaje del Huaso Isla. La demora y las continuas respuestas negativas parecen haber colmado la paciencia de Blanco y Negro. Así lo evidenció al menos el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, quien sacó la voz.

Lo hizo después del agónico triunfo ante Unión Española con ese golazo de Cristián Zavala. Pero produjo de todo, menos calma en la situación. A raíz de las palabras de Mosa, el icónico lateral derecho bicampeón de América con la Roja sacó el lanzallamas y reprobó con fuerza al directivo.

Un referente histórico del Cacique contestó el llamado de RedGol para analizar esta situación. Fue Gabriel Mendoza, quien se animó a ponerse del lado del Huaso en este escenario. “Está súper bien lo que hace Isla”, dijo el otrora carrilero derecho, conocido popularmente como Coca.

Mauricio Isla todavía no se suma a las prácticas de Independiente. (Daniel Jayo/Getty Images).

“Las negociaciones son privadas, para qué las hacen públicas. Da lo mismo lo que pida o no pida. Si no se llegó a un acuerdo, no se llegó y punto. Para qué tanto publicar a la luz cifras y todo eso. Me parece de muy mala clase”, fustigó el Coca Mendoza, parte fundamental del equipo albo campeón de la Copa Libertadores en 1991.

Coca Mendoza lapida a Colo Colo con el fichaje de Huaso Isla: “Ya no se dio”

El Coca Mendoza piensa que Colo Colo perdió la oportunidad de confirmar el fichaje del Huaso Isla tras lo ocurrido este domingo 21 de julio. Lo que apuntaba a ser una jornada de festejo por una victoria agónica terminó con muchas más dudas que certezas.

Una ensalada de expulsados y declaraciones cruzadas entre Isla y Mosa que evidencian tensión máxima en las tratativas. “Creo que ya no se dio. Esto deja tenso el ambiente, se crea un mal clima. No se entró bien. Mejor dar un paso al costado en ese caso”, expuso Mendoza, quien llegó a Colo Colo desde O’Higgins de Rancagua.

Mauricio Isla en acción ante Colo Colo por la UC. (Juan Eduardo Lopez/Photosport).

También tuvo palabras para otro exabrupto de Brayan Cortés. El iquiqueño recibió la tarjeta roja directa tras “darle un golpe de puño a un rival”, según escribió el árbitro Diego Flores en su informe del partido. “Se equivoca. Tiene que colocar mesura, tranquilidad”, dijo el Coca.

“Ser el hombre que dé esa seguridad, pero además ese temple que tiene que abrir la cancha. Hacerse respetar. Va camino a una capitanía, está cada vez más maduro. Tiene que poner ese rayado de cancha para que le tengan respeto. La cagó”, sentenció Gabriel Mendoza en la charla que tuvo con nuestro querido Paulo Flores.

¿Hasta cuándo está abierto el mercado de fichajes de invierno en el Campeonato Nacional 2024?

Una vez que terminó la primera rueda del Campeonato Nacional 2024 se abrió el mercado de invierno en el fútbol chileno. Se mantendrá abierta la ventana de traspasos hasta las 23:59 horas del día hábil anterior al inicio de la 19° fecha del certamen.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Colo Colo quedó en el 4° lugar de la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional tras derrotar a Unión Española en la fecha 16.

