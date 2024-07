Mauricio Isla y su teleserie con Colo Colo: del “a cualquiera le gustaría” al "no juego para los dirigentes"

Del amor al odio hay un paso, indica el dicho titular. Algo que Mauricio Isla vivió en carne propia esta semana con Colo Colo, debido a las negociaciones que tuvieron ambas partes.

La semana pasada el Huaso, a la salida de Juan Pinto Durán, admitió que su deseo era llegar al Monumental para jugar la Copa Libertadores. “Colo Colo está en todas las instancias, peleando Libertadores, Copa Chile y Campeonato Nacional”, señaló el lateral derecho.

“Es un club grande y a cualquiera le gustaría estar”, agregó en ese momento a TVN, lo que dejaba la puerta abierta para poder arribar al elenco más ganador del fútbol chileno.

Isla se relaja mientras disfruta su futuro

Se pudre todo entre Isla y Colo Colo

El domingo en la noche, tras el partido de Colo Colo ante Unión Española, Aníbal Mosa incendió todo entre el club y el futbolista. “La señal que da es que no quiere venir. Cuando uno rechaza tres ofertas y a todas las propuestas que mandamos dice que no, entendemos que a él no le interesa”, indicó el dirigente.

Palabras que dejaron furioso al bicampeón de América, pues entiende que le tiran encima a la hinchada del Cacique.

“Primero que pedí 70 millones, segundo que pedí 60 millones, tercero que pedí 50 millones. Y ahora que no quiero ir jajajaja, más respeto”, sostuvo el jugador que aún pertenece a Independiente.

El polémico posteo de Isla

Mauricio Isla expresó además que “milagro que juego al fútbol para los hinchas y para la familia, no para los dirigentes”.

Un asunto que en las próximas horas seguramente seguirá sacando chispas, aunque las negociaciones ninguna de las dos partes las dieron por cerradas. Eso sí, la gran traba es poder sacar al Huaso de Independiente, club dueño de su pase que pide 500 mil dólares.