El agónico triunfo de Colo Colo ante Magallanes en su partido pendiente dejó una particular polémica con Leonardo Gil. El Colorado explotó contra la banca del Cacique luego de ser reemplazado cuando recién habían alcanzado el empate en el encuentro.

Tras el gol de Esteban Pavez en el 70′, Gustavo Quinteros decidió mover el tablero y sacar al volante por Vicente Pizarro en los 76′. Sin embargo, esto no le gustó nada, saliendo con evidente molestia y hasta insultado a uno de los integrantes del staff técnico.

El hecho llevó a que el técnico de Colo Colo intentara calmar las cosas, pero lo que nadie esperaba era la reacción de Leonardo Gil. En redes sociales, el Colorado se agarró con sus críticas y les dejó una ácida respuesta al mandarlos a callar.

Leonardo Gil responde tras su día de furia en Colo Colo

A Leonardo Gil no le gustó nada que lo sacaron del partido y vivió un día de furia en Colo Colo. El Colorado se retiró de la cancha insultando al kinesiólogo Wilson Ferrada y se metió solo en una polémica con los hinchas del Cacique.

Los fuertes reclamos del volante no cayeron muy bien en los fanáticos, quienes se volcaron a redes sociales a encararlo. No obstante, lo que no estaba en los planes de nadie era la respuesta con la que saldría el jugador, lo que encendió más las cosas.

Fue en una publicación en su cuenta de Instagram donde los hinchas de Colo Colo llegaron a pedir explicaciones a Leonardo Gil. Ahí el mediocampista no dudó en apagar el incendio con bencina, mandando a todos a callar.

Con un emoticon pidiendo silencio, el volante encaró a sus críticos por su reacción en la cancha. Esto generó todo un debate que lo obligó a borrar horas más tarde cualquier evidencia de lo ocurrido.

El hecho sorprende a los fanáticos, especialmente porque el mediocampista es una pieza clave para Gustavo Quinteros. Ahora sólo quedará esperar si habrá algún tipo de castigo por sus insultos a uno de los integrantes del staff técnico.

Leonardo Gil suma una polémica innecesaria y que lo presiona en la recta final de la temporada. Colo Colo aún sueña con el doblete, pero necesita un poco de suerte para poder conseguir el objetivo.

¿Colo Colo debe castigar a Leonardo Gil por sus insultos? ¿Colo Colo debe castigar a Leonardo Gil por sus insultos? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Leonardo Gil en Colo Colo esta temporada?

En lo que va de temporada, Leonardo Gil ha jugado un total de 32 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos acumula siete goles, seis asistencias y 2.292 minutos disputados.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo volverá a la acción en el Campeonato Nacional el próximo domingo 12 de noviembre. Desde las 17:30 horas enfrenta a Unión La Calera.

