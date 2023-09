Colo Colo se reencuentra con Cobreloa y los albos visitan a los loínos en el clásico válido por la ida de las semifinales de la fase nacional de la Copa Chile 2023. El partido antecede el duelo del Cacique contra Universidad Católica por el Campeonato Nacional, con obligación de ganar para seguir en la lucha por el título.

En rueda de prensa, Leandro Benegas anticipó lo que será el encuentro contra los naranjas. Colo Colo vuelve a Calama y el delantero sabe que nunca ha sido ni será un escenario fácil para los blancos.

“Conozco sobre la rivalidad contra Cobreloa, de ese clásico”, manifestó el atacante agregando que “será un partido muy complicado y exigente. En Calama ellos se hacen fuertes e intentaremos traeros los primeros 90 minutos. Tenemos que hacer un partido inteligente. Ganar en Calama nos pone a tiro de pasar a la siguiente fase. Vamos con ilusión y ganas. Estamos enfocados”.

Sobre la dosificación el delantero expone que “en los dos torneos dependemos de nosotros. Si logramos los resultados en Copa Chile y el Campeonato nos acercamos al objetivo de estar en la lucha de conseguir los dos títulos. Pero es partido a partido. Primero hay que traerse un resultado positivo de Calama”.

Entre los probables jugadores de inicio ante Cobreloa, Benegas sentencia que “yo siempre quiero jugar, me siento bien para competir, cuando no sea así será el día de dejar el fútbol. Cuando no juego, es parte dé y hay que aceptarlo. El técnico decide. Yo me entrego al máximo y cuando no me toca hay que apoyar desde afuera y disfruto al máximo desde donde pueda”.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Colo Colo enfrentará a Cobreloa este miércoles 27 de septiembre a las 18:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto. La vuelta se jugará el próximo miércoles 4 de octubre a las 19:00 horas en el Monumental.

¿Cuántos goles ha marcado Leandro Benegas en Colo Colo?

A espera del partido de Colo Colo ante Cobreloa, Benegas ha marcado cinco goles con el Cacique: Le anotó a Everton, Coquimbo Unido, Huachipato en ambos partidos y a Universidad de Chile todos por el Campeonato Nacional.

