La molestia que se reveló de Fernando De Paul en Colo Colo, por el manejo que tuvo el cuerpo técnico de Jorge Almirón con el caso de Brayan Cortés, revuelve el gallinero en el Monumental.

Sin embargo aseguran que no tiene mucho sentido que ahora el Tuto salga a mostrar molestia al no ser tenido en cuenta en el Cacique, pues hace años que está en esa parada.

Así lo dejó en claro Diego Rivarola, quien en ESPN analizó lo que sucede con el portero reserva de Colo Colo. “La consideración la ha tenido siempre así el técnico. No es de ahora”, comentó.

Agregó además que “convengamos algo de De Paul, porque siento que él como jugador los últimos años se ha puesto en esa posición. Solo se puso suplente de Herrera, desde una comodidad propia. Y hoy está cómodo detrás de Cortés. Se puso él en esa posición”.

Fernando De Paul mostró su molestia en Colo Colo por el tema Cortés

De Paul asumió su rol de reserva en Colo Colo

Al arribar a Colo Colo hace dos años, desde Everton, Fernando De Paul fue asumiendo su posición secundaria en el plantel de Colo Colo. Por eso Diego Rivarola no entiende que ahora sienta molestia.

“Se pudo ir a otro lado, entonces ahora sentirse incómodo… Si sientes que no eres titular, yo me voy al carajo, me voy al carajo”, sostuvo de manera enérgica.

Cuenta que al momento de tener claro su rol, esta situación iba a darse. “Lo asume y lo establece de una forma en que, tarde o temprano, le iba a pasar la cuenta”, señaló el ex delantero de la “U”.

Habrá que ver si Fernando De Paul, después de lo acontecido con el regreso de Brayan Cortés, piensa en una salida de Colo Colo o vuelve a mantenerse como el reserva del meta iquiqueño.

