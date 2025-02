“La hemos analizado mucho…” Roberto Tobar rompe el silencio y habla de polémico gol de Colo Colo

Colo Colo debutó con polémica en el Torneo Nacional 2025. Los albos derrotaron a Deportes La Serena por tres goles a uno, sin embargo, la mayor atención se la llevó la tercera conquista del ‘Popular’ obra de Javier Correa, debido a que en la génesis de la jugada Mauricio Isla se encontraba en posición fuera de juego y si bien no interfiere directamente, se habló mucho que el gol debió haber sido invalidado.

De Tezanos, Guarello y muchos otros comentaristas dieron su opinión al respecto, sin embargo, el día de hoy fue el turno de Roberto Tobar, jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP, el encargado de hablar y de zanjar el tema.

Roberto Tobar defiende la validación del gol de Colo Colo

En entrevista a Radio Agricultura, el ex árbitro de fútbol rompió el silencio y mostró su aprobación a la validación del gol del Cacique , agregando que este tipo de jugadas “la hemos analizado mucho (en pretemporada arbitral), y nosotros, y FIFA también baja esta línea de interpretación, donde buscamos tres situaciones donde el juez asistente debe estar atento y sancionar; por interferir en el juego, interferir en un adversario o sacar ventaja de su posición”.

Posteriormente, el exárbitro FIFA señala que esto no ocurre en la acción de Colo Colo con La Serena porque “Isla está más o menos a siete u ocho metros del defensor, si este jugador hubiese estado a un metro o medio metro y le impide los movimientos del defensor, por ejemplo, lo bloquea, lo obstaculiza, es un fuera de juego claro (…) pero Isla no cabecea, no lo toca, no lo golpea, no lo bloquea”.

La conquista de Correa sigue generando polémica por la posición de Mauricio Isla (Foto: TNT)

Finalmente, el colegiado agregó que, en ese tipo de casos, la Comisión de Árbitros ha dado la instrucción de dejar seguir el juego , de “no sancionar, y por eso el VAR también, a raíz de esta interpretación y de estos entrenamientos que hemos tenido en relación con esta jugada, corrobora la decisión en campo y el juego se reanuda rápido”.

