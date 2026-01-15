La formación de Olimpia vs Colo Colo en la Serie Río de La Plata

Colo Colo ya está en Uruguay, donde disputará la Serie Río de La Plata desde este jueves 15 de enero. Su primer desafío será contra Olimpia este jueves a las 21:00 horas en el Estadio Luis Franzini.

El Cacique enfrentará a un rival que sumó cuatro amistosos de pretemporada contra Sportivo San Lorenzo y Sportivo Trinidense, donde obtuvieron un empate y tres victorias antes de viajar a Montevideo.

Será una gran primera prueba para el inicio de año. El cuadro paraguayo repetirá la formación de sus amistosos y, con los refuerzos Aníbal Chalá y Mateo Gamarra, se prepara para enfrentar a Colo Colo.

Según Dale Albo, la formación de Olimpia sería con Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Aníbal Chalá; Alex Franco, Juanfer Alfaro, Hugo Quintana; Rodney Redes, Iván Leguizamón y Seba Ferreira.

Serie Río de La Plata: ¿Y la formación de Colo Colo?

Por su lado, la última formación que ensayó Fernando Ortiz en Colo Colo es con Fernando de Paul; Erick Wiemberg, Joaquín Sosa, Arturo Vidal, Jeyson Rojas y Matías Fernández; Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón y Claudio Aquino; Javier Correa y Lucas Cepeda.

Esta alineación tendrá un cambio, porque Jeyson Rojas no viajó a Uruguay y se quedó en Santiago por el nacimiento de su hijo.