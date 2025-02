Hace algunos días se supo que el jugador de Colo Colo, Arturo Vidal, se encontraba con una molestia por la cual se perdió el duelo de los albos contra Santiago Wanderes por Copa Chile y además no pudo ser parte del regreso de la Roja.

El seleccionado nacional quedó liberado del amistoso de Chile contra Panamá, el cual ganaron los dirigido por Gareca 6 a 1, debido a la molestia física que presenta.

En ese contexto, el entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, entregó detalles este martes de lo sucedido. “Arturo sufrió una molestia previo a Wanderers, antes de ir a la selección. Es en el soleo, abajo del gemelo, hay que tener cuidado porque es recurrente volver a lastimarse, tenemos precaución de no lastimarlo”, explicó.

La fecha del posible regreso de Vidal

Según consigno ESPN Chile, el jugador volvería a jugar para el estreno de Colo Colo en el Campeonato Nacional, el cual será el domingo 16 de febrero en donde los albos se enfrentarán a Deportes La Serena por la primera fecha del certamen.

Asimismo, Almirón se refirió al tiempo que duraría la ausencia del “King”. “Puede ser de más tiempo, tengo experiencia que es prolongada. Pero va bien, esperamos que llegue a La Serena. Si no, será al otro. No lo apuraré. No quiero que juegue un partido y no entrene después. Estaba óptimo, pero es una lesión que no avisa”.