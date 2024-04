Maxi Falcón protagonizó la polémica del partido entre Colo Colo y Everton. El “Peluca” fue expulsado por agresión sobre Rodrigo Contreras y puso en peligro el triunfo albo en el estadio Monumental.

Por lo mismo, Jorge Valdivia sacó uno de sus trucos para evitar la oleada de críticas contra el uruguayo. “Es un buen central para Colo Colo y para la Copa Libertados”, recalcó de entrada en Los Tenores.

Pero el “Mago” fue claro en recalcar los puntos que debe mejorar tras alcanzar su sexta expulsión en el torneo local. Lo que además le deja un peligroso registro: ya que ha visto la roja cada 21 partidos.

“Yo dije que para Colo Colo es muy bueno. Pero no es Beckenbauer, no es Elías Figueroa, ni Gonzalo Jara. No creo que se lo comió el personaje. Pero es un jugador que está para la galería”, explicó el ex 10 albo.

“En Brasil pasa mucho. Ahora con la Libertadores se van a dar cuenta. Los jugadores rifan mucho la pelota y lo celebran con la gente. Falcón hace lo mismo, pero los uruguayos no hacen eso. Nuca vi a Lugano o Godín haciendo eso y celebrando jugadas intrascendentes”, lamentó Valdivia.

Incluso el “Mago” sacó a relucir la histórica frase de Peter Veneno para alertar a Falcón en este momento crítico. “A veces cae en ese personaje de la gente. Pero como diría Peter Veneno ‘la fama es emífera’ y debe mejorar eso”, cerró.

¿Cuántos partidos se pierde Falcón?

Con esta nueva roja Maxi Falcón se pierde el partido contra Ñublense y también podría estar ausente ante Cobreloa. Ahora Jorge Almirón recalcó que respalda al central por lo que seguiría como titular al menos en la Copa Libertadores este miércoles ante Cerro Porteño.