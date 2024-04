La expulsión de Maximiliano Falcón se tomó la conferencia de prensa de Jorge Almirón, quien habló del próximo desafío de Colo Colo en la Copa Libertadores y cómo actuará respecto al comportamiento del Peluca. El técnico lamentó la tarjeta roja ante Everton, pero protegió al jugador de la exposición.

“Se pudo haber evitado la tarjeta, me parece que fue exagerada porque era una falta a favor, fue en contra de él. Pero ya está”, partió diciendo el DT. Luego, fue consultado sobre el historial del uruguayo y lo que pasó el año pasado con Gustavo Quinteros, quien marginó a Falcón por una situación similar.

“Yo llevo dos meses, llevo muy poco. Yo era un jugador bastante fuerte y entiendo que pasa a veces, que es temperamental. Hay que medir eso para no perjudicar al equipo, pero no pasa nada. Prefiero hablarlo con él tranquilo. Cuando cometemos esos errores, uno se da cuenta enseguida”, contó.

“Lo tengo que hablar con él, son cosas muy personales. Cuando uno pasa por eso se siente mal, porque siente que perjudica al equipo, pero las cosas se hablan en privado y en persona. Somos un equipo y ventilar lo que pasa no me parece sano. A mí no me gustaría que hablaran de mí en la prensa”, empatizó.

Sobre el partido frente a Cerro Porteño, el rival para el debut en la Copa Libertadores, Almirón dijo que “iniciamos de locales contra un equipo que juega bien, que tiene buenos jugadores y cambió técnico hace poco. Estamos preparados y hay que demostrarlo, espero que lleguen todos bien”.

“Las ganas y la importancia de este primer partido lo sabemos. Nos costó mucho entrar y esperamos hacernos fuertes en casa”, sentenció.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.