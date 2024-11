La joya comenzó sus vacaciones fuera del país y recalcó que aún no tiene nada visto para emigrar del Cacique.

Carlos Palacios se ha transformado en la gran obsesión de ByN para el 2025. El futbolista es tentado desde el extranjero como se mencionó en reiteradas ocasiones desde Boca Juniors. Pero en Colo Colo quieren mantenerlo al menos una temporada más. Lo que podría estar cerca de concretarse.

Es que tras ganar la estrella 34 el talentoso jugador reconoció que había dado por terminada su etapa en el Estadio Monumental. “Siento que ya cumplí un ciclo en el país. Quiero salir de Chile en diciembre”, aseguró.

Pero ahora Palacios realizó una nueva declaración que llamó la atención. Lo que realizó en medio de su viaje a Brasil tras una ajetreada temporada.

“Todavía no sé que va a pasar con mi futuro. Ahora estoy de vacaciones y disfrutando. No he hablado nada. Así que todo bien”, expresó en su Tiktok. Mensaje que bastó para volver a ilusionar a los hinchas del Cacique con que podrán tener a la joya en el 2025 y para la Copa Libertadores.

Palacios podría mantenerse en Colo Colo

Esto debido a que está semana hay reunión de directorio y ByN podría concretar un nuevo esfuerzo para que Palacios siga con la del Popular.

¿Qué dijo Jorge Almirón sobre Carlos Palacios?

El entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, recalcó que Carlos Palacios fue clave en la campaña del 2024 y en la conquista de la estrella 34 para los albos. “Palacios es muy inteligente y se le subestima. Puede rendir en Boca Juniors”, expresó el DT de Colo Colo ante la posible partida de la Joya.

Pero inmediatamente recalcó que para el 2025 y la celebración del centenario, lo tiene contemplado para ser titular en el Cacique. Hasta se la jugó con su permanencia al menos un año más. “Es un jugador de Colo Colo. Él no se va a ir. Sabe que lo quiero”, sentenció.