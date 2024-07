El 7 del pueblo se refirió al arribo del nuevo delantero de Colo Colo y recordó a uno que no tuvo un buen paso. Eso sí, marcó diferencias para no preocupar a los hinchas.

Colo Colo solucionó uno de sus grandes dolores de cabeza en la primera rueda con el arribo de su nuevo goleador. El Cacique presentó oficialmente a Javier Correa como su refuerzo para la segunda parte del 2024, aunque muchos hinchas no se terminan de convencer.

Las experiencias anteriores no dejan un buen saldo cuando se trata de traer delanteros desde Argentina y, así como lo hicieron bien con Juan Martín Lucero, hay otros caso para el olvido. Y el más emblemático del último tiempo es Nicolás Blandi.

Figura de San Lorenzo, el trasandino llegaba como la gran carta de gol para el Cacique pero terminó dejando el club ante sus pobres números. Ahora, con su nuevo artillero, Marcelo Barticciotto no dudó en comparar ambos casos aunque calmando a los hinchas.

Marcelo Barticciotto recuerda a Nicolás Blandi para hablar de Javier Correa

Javier Correa llega a Colo Colo con la misión de pelear el puesto del 9 que dejó vacante Damián Pizarro. Guillermo Paiva aún no ha estado a la altura y ahora tendrá más presión para poder agarrar la camiseta de titular.

Javier Correa ya entrena con Colo Colo y espera estar a la altura del desafío. Foto: Comunicaciones Colo Colo.

Tras el arribo del ex Estudiantes de La Plata, Marcelo Barticciotto realizó una particular comparación con Nicolás Blandi. “Hay futbolistas que, cuando no rinden, la responsabilidad es de ellos. Y hay otras en la que la responsabilidad es de los dirigentes. Esta es una buena contratación”, dijo en las pantallas de ESPN.

Ante la mirada de todos, el 7 del pueblo siguió con su balance entre ambos. “Blandi era una buena contratación, un buen nombre pero que en definitiva no rindió por responsabilidad de él que del club que lo fue a comprar”, lanzó.

Aunque más allá de nombres, Marcelo Barticciotto aplaudió a Colo Colo el haber apostado por Javier Correa, goleador del último campeón del fútbol argentino. “Invirtieron, no es fácil traer un jugador de dos palos”.

En esa misma línea, el ídolo albo remarcó que incluso pueden jugar juntos con Guillermo Paiva. “Sí, en Boca lo hizo con Merentiel y Cavani. Acá no lo hizo nunca salvo de urgencia, cuando jugó con Paiva y Pizarro. Si termina convenciéndose que los dos pueden jugar… Correa está acostumbrado a jugar con otro 9”, sentenció.

Quedará esperar ahora para ver qué es lo que tiene en mente Jorge Almirón para Javier Correa en Colo Colo. El Cacique respira tranquilo con su nuevo goleador y ahora ruega para que la inversión se vea en la cancha, donde tienen importantes desafíos en la segunda rueda.

¿Quién debe ser el 9 de Colo Colo? ¿Quién debe ser el 9 de Colo Colo? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Javier Correa esta temporada?

En su paso por Estudiantes de La Plata, Javier Correa fue figura en los 28 partidos oficiales que logró disputar en total. 10 goles, tres asistencias y 1.859 minutos dentro de la cancha fueron su saldo antes de llegar al Cacique.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Javier Correa ya trabaja buscando su estreno con la camiseta de Colo Colo. El atacante puede sumar sus primeros minutos este domingo 7 de julio cuando a las 17:30 horas enfrenten a Deportes Santa Cruz por las semifinales de la Zona Centro Sur de Copa Chile.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.