Colo Colo dio un golpe en el mercado de pases al confirmar la llegada de Claudio Aquino desde Vélez Sarsfield. “Llegamos a un acuerdo con el volante argentino. Tras realizarse los exámenes médicos y firmar su contrato, se unirá al plantel”, informó el Cacique.

Aquino fue la figura del reciente campeón del fútbol argentino, donde anotó 12 goles y dio 10 asistencias en 51 partidos del 2024. Fue un año especial para el volante de 33 años. Y, después de alcanzar el título con Vélez, hizo una confesión sobre su carrera que sorprendió a varios.

“Me ha costado, cuando era más chico por ahí hacía cosas que no eran de un jugador profesional. Hay que hacerse cargo y aceptar las cosas, a veces uno dice que no juega por el entrenador, porque tal no me quería, que la dirigencia o la gente. Hay que hacerse cargo de las cosas que uno hizo mal“, contó.

“Hoy estoy más maduro y pienso las cosas diferente. Obviamente, mi familia, mis hijos y mi mujer, me han ayudado a ser el Claudio que soy hoy. Estoy disfrutando el fútbol, que es lo que más amo“, sumó el ahora refuerzo de Colo Colo.

Colo Colo anuncia a Claudio Aquino

Este lunes, tras una reunión de directorio de Blanco y Negro, Colo Colo confirmó el fichaje de Claudio Aquino. “Ustedes ya lo vieron, es un gran refuerzo. Es todo lo que puedo decir”, mencionó Daniel Morón, escuetamente, luego de concretar el esperado primer refuerzo del campeón chileno.

Los albos no se quedan ahí, porque siguen en la búsqueda de un arquero, un defensa central, un volante de contención y un 9. Morón llamó a ilusionarse. “Ahora vamos a empezar en la pretemporada que arranca el día dos (de enero). Ya vendrán más cosas”, dijo.