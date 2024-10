Juvenal Olmos, el ex entrenador de la selección chilena y hoy comentarista del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, mostró su rechazo a las palabras salidas desde Colo Colo tras la victoria contra La Calera, que deja al Cacique primero en la tabla por sobre Universidad de Chile.

Es que el duelo se dio en medio de la polémica por la ausencia obligada de Carlos Palacios, quien pidió salir de la selección chilena y no recibió la autorización de la ANFP para jugar ante los cementeros.

“Colo Colo con todo y contra todos debe pelear siempre el primer lugar. (…) Que no nos provoquen porque nos sacan cosas de adentro (…) Nosotros ante la adversidad, hacemos que los rivales sufren cosas peores”, manifestó el gerente deportivo, Daniel Morón.

También dando a entender que a Colo Colo lo quieren perjudicar, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, sostuvo que el Cacique “contra todo y contra todos igual vamos a salir adelante”.

Juvenal y reclamo-amenazas de Colo Colo

Y a Juvenal no le justó nada la postura y declaraciones de los mencionados dirigentes albos: “un detallito que tengo, y que no lo merece Colo Colo: Morón y su presidente deben darle la estatura de lo importante que es Colo Colo. Ellos no pueden entrar en esta rencilla barata de pasar cuentas, eso de no me provoquen porque ojo conmigo. No corresponde”.

Juvenal Olmos dice que “Morón está en otra y no corresponde”.

“Daniel está en otra, no creo que corresponda. ¿Saben por qué? Enloda un campeonato importante que ha hecho Colo Colo. Tiene la primera opción de ser campeón y pasar cuentas cuando te va bien y quedarte callado cuando no te va bien, no va para el presidente y un gerente deportivo”, agrega.

Olmos explica que “Colo Colo tiene un mérito importante de quedar eliminado en Copa Libertadores con una presentación más que digna. Mayoritariamente cuando los equipos chilenos han quedado fuera de Copa es porque se van boleteados, porque jugaron horrible, porque perdieron de local o fueron competitivos. Pero Colo Colo se aniñó contra un rival jerarquizado y se va fuera de forma digna”.

“Lo que ha apoyado el hincha de Colo Colo, lo que ha apoyado el hincha de la U, estamos en ganancia. Hablamos de estadios llenos. Desde hace cuánto rato no pasaba, pero llenan los estadios cuando juegan de local”, sentencia Juvenal Olmos.