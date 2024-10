Colo Colo hizo la tarea y derrotó a La Calera en su último partido pendiente por el Campeonato Nacional 2024 y, si la previa tuvo polémica por el caso y ausencia de Carlos Palacios, obligada por reglamento, tras la victoria los mismos albos le echaron más leña al fuego.

Fue el gerente deportivo, Daniel Morón, quien muy molesto e irónico, dio a entender que desde la ANFP, todo y todos, quieren perjudicar a Colo Colo para arrebatarles el título con malas artes.

“Era lo que buscábamos, el triunfo. Colo Colo entra a jugar un Campeonato para ganarlo. Muchas veces pasan cosas que se puede dar o no. Lo buscamos, lo encontramos y no ha sido fácil. El partido de hoy fue muy duro”, dijo de entrada Morón a TNT Sports.

Agrega punzante que “es lo lindo, Colo Colo con todo y contra todos debe pelear siempre el primer lugar. ¿Por qué digo esto? Hay que pelear contra todos, y en Colo Colo ya estoy acostumbrado. Llegué a este país hace 37 años para pelear cosas con Colo Colo y siempre para ganar cosas he peleado contra todo y contra todos. Y lo seguiremos haciendo porque esa es la única forma”.

La amenaza de Morón: “No nos provoquen…”

“Y así las cosas son más sabrosas aún, cuando nos ponen las cosas más difíciles, Colo Colo saca cosas de adentro. Que no nos provoquen porque nos sacan cosas de adentro”, complementa.

El Loro añade: “¿estoy provocando? No me preguntes más, quiero disfrutar de esto. Lo único que digo: nosotros ante la adversidad, hacemos que los rivales sufren cosas peores. No busquen sacarnos cosas peores para nuestros rivales, porque al final los que pagan el plato roto son los rivales”.

De ahí en adelante Morón redobló la ironía para referirse puntualmente al caso de Palacios y su ausencia por impedimento reglamentario para estar contra La Calera.

Morón furioso contra todo y todos por la polémica de Carlos Palacios.

“No sé porque toma esa decisión la ANFP. No me interesa. Contábamos con el jugador y él jugador quería estar. Pensábamos que no había nada anormal. Eso de que fue algo unilateralmente no fue así, me consta”, expone.

Apunta a que “el jugador habló con parte del cuerpo técnico de Gareca. Eso ya no es unilateral, ambas partes tomaron la decisión. Ahora déjame festejar que el domingo tendremos un partido duro”.

Daniel Morón sentencia que “no sé si Carlos Palacios puede jugar contra Palestino. Nosotros pensábamos que podría jugar hoy, y nos dijeron que no podía. Si no puede nos van a volver a tocar la oreja y nos van a hacer enojar de nuevo y va a pasar lo que le pasó a La Calera”.