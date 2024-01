El mercado de pases está en llamas en el estadio Monumental, con un Colo Colo que define los últimos pasos para la contratación de Arturo Vidal para el plantel de Jorge Almirón

Con el América de Cali fuera de la negociación, al igual que Olimpia de Paraguay, el camino se despeja para el Cacique, donde la Comisión Fútbol de Blanco y Negro debe definir la propuesta para el King.

En ese sentido, el periodista Juan Cristóbal Guarello asegura que hay un grupo de jugadores que en la interna del club están esperando el arribo de Vidal, porque están cansados de los liderazgos actuales, como el de Leonardo Gil.

En Deportes en Agricultura, apunta que hay un cansancio por la forma que se confirma el camarín albo, donde los más jóvenes son los más perjudicados, donde Vidal sería un gran aliado.

Los detalles

Así lo dejó en claro Guarello quien reveló detalles de lo que suceda en la interna de Colo Colo y que Vidal puede llegar a ser un protagonista de forma inmediata para el club.

“Lo que yo sé es que hay gente en el camarín que quiere a Vidal porque necesitan un contrapeso. Dicen que hay un liderazgo en el camarín que no es beneficioso, sobre todo para los jóvenes. Que diga qué pasa acá, a los cabros no me los tratan así”, comenzó explicando.

El comunicador deja en claro que hay grupos en la interna de Colo Colo, donde son los jugadores nacionales, apuntando a los más jóvenes, los que necesitan un respaldo.

“En Colo Colo hay un tema en el camarín y hay muchos, los chilenos, sobre todo, que quieren que llegue Vidal y haga contrapeso. No hay ninguno, ni Pavez”, explicó.

“Quién es líder? ¿Gil?”, consultó el periodista y conductor del programa Francisco Sagredo.

“Sí, nadie más. Hasta Pavez quiere que llegue Vidal”, detalló Guarello en una relación que dará que hablar en el momento que se concrete el arribo a Colo Colo.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.