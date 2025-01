La Supercopa 2025 fue suspendida por la ANFP, lo que vuelve a dejar en el aire la organización del duelo que deben enfrentar Colo Colo y Universidad de Chile para abrir la temporada.

Una situación que causa problemas también en la planificación de los equipos, donde en los albos el técnico Jorge Almirón ya se había referido la opción que prefería para el gran choque.

Fue en la pretemporada en Uruguay, cuando viajaron para disputar la Serie Río de La Plata, donde el técnico argentino fue consultado sobre su opción para la Supercopa.

En ese sentido, sorprendió con una respuesta, que, si bien le daba favoritismo a la U, dejaba abierta una pregunta a todo el país: “¿Cómo no vamos a estar a la altura los equipos más grandes?”.

Jorge Almirón asegura que la U y Colo Colo pueden jugar un gran partido en la Supercopa.Foto: Felipe Zanca/Photosport

Jorge Almirón entrega una alternativa para la Supercopa

Fue en una entrevista con ESPN Chile, donde Jorge Almirón entregó su parecer para la gran final de la Supercopa, con un mensaje que se podría retomar luego de la suspensión.

Publicidad

Publicidad

“Me gustaba el ida y vuelta, pero también estábamos dispuestos en jugar en el Nacional dividido con las hinchadas”, comenzó su explicación el entrenador de Colo Colo.

En ese sentido, aseguró que no tenía problema en que se juegue a un partido, sólo en el Estadio Nacional, entendiendo que eso es regalar la localía, pero un gran evento así lo merece.

“¿Cómo no vamos a estar a la altura de eso los dos más grandes? Si no se podía en el Monumental, en el Nacional no había problema. Era un marco espectacular, pero no sé cómo es”, finalizó.

Publicidad

Publicidad

Revisa sus declaraciones: