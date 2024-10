El proceso de Jorge Almirón en Colo Colo ha tenido a varios jugadores destacados, pero en la segunda rueda Lucas Cepeda se ha robado las miradas. El extremo agarró camiseta de titular y fue un pilar para disputar la Copa Libertadores hasta los cuartos de final, lo que hoy le rinde frutos.

Días atrás Ricardo Gareca entregó la nómina de Chile para los partidos ante Brasil y Colombia, donde la figura alba recibió su primer llamado. Una situación que llena de orgullo al DT, quien aprovechó para revelar cómo fue que lo encontró.

Y es que antes del arribo del argentino, el extremo estaba con Santiago Wanderers en la Primera B en un escenario totalmente distinto. Sin embargo, hubo un momento clave en el que ambos cruzaron sus caminos y el técnico no dudó en pedirlo para su proyecto en Colo Colo.

Jorge Almirón destapa el día en que puso sus ojos en Lucas Cepeda

Cuando Colo Colo anunció el arribo de Lucas Cepeda, muchos hinchas no entendieron la razón. De jugar en un Santiago Wanderers que no era protagonista en la Primera B, el extremo dio el gran salto de su carrera para jugar en el equipo de sus amores y, a casi un año de ello, es una de las grandes figuras del fútbol chileno.

Lucas Cepeda dejó loco a Jorge Almirón en uno de los entrenamientos con la Sub 23 de Chile. Foto: Photosport.

La movida, eso sí, tiene una explicación que este miércoles Jorge Almirón reveló. En conferencia de prensa, el técnico destapó el momento en que conoció al atacante y cómo fue que se convenció de que debía ficharlo sí o sí.

Todo se remonta a cuando la Roja se prepara para ir a disputar el Preolímpico. “Lo de Lucas fue un poco… no desconocido, pero estaba en Segunda División con Wanderers. Cuando llego a Chile lo primero que hago es ver a mis jugadores en la Sub 23 con Córdova y veo jugadores que me llamaron la atención. Varios chicos que estaban con nosotros y otros que no, entre ellos Cepeda”, explicó.

De hecho, el DT pidió a uno de sus pupilos más detalles sobre el extremo. “El entrenador me habló muy bien de él, también a Opazo que jugó en Wanderers que investigó. Lo empezamos a seguir y se trajo. No era figura, fue una apuesta y empezó a sumar minutos de a poco, entrenó y se puso bien”.

Con el pasar de los meses, Lucas Cepeda se fue ganando una camiseta de titular y hoy disfruta de su esfuerzo. “Se le dieron oportunidades, con Junior (en Barranquilla) no iba de titular y lo fue, hizo el gol. Aprovechó la oportunidad como debe hacerlo un jugador de estos clubes. Se ganó su lugar y lo consideran en la selección, ha crecido mucho y debe aprovechar porque todos esperan algo de él”.

Eso sí, le hizo un llamado para no perder el foco. “Las luces están detrás de él y debe saber decir que no a muchas cosas, muchas tentaciones alrededor. Es un chico joven con muchas condiciones, creo que hasta para más. El tiempo lo dirá, pero espera que en la selección sea un aporte”.

Lucas Cepeda vive el mejor momento de su carrera, pero todavía tiene para entregar mucho más a Colo Colo y el fútbol chileno. La Roja será una prueba de fuego para un jugador que hace un año atrás nunca imaginó estar pasando por un escenario como este.

¿Cuáles son los números de Lucas Cepeda en Colo Colo?

Lucas Cepeda ha sido una de las figuras de Colo Colo esta temporada, en la que ha logrado disputar un total de 27 partidos oficiales. 8 goles, 2 asistencias y 1.184 minutos son su saldo hasta ahora.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Lucas Cepeda y Colo Colo buscarán seguir acercándose al liderato del Campeonato Nacional en un duelo clave. Este jueves 3 de octubre desde las 20:00 horas el Cacique recibe a Universidad Católica en una nueva edición del clásico.