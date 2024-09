Tras un par de días de descanso en su ajetreado calendario de partidos durante septiembre, Colo Colo salta a la cancha este sábado, cuando visite a Magallanes, en el Estadio Fiscal de Talca, por la final de la Zona Centro Sur en Copa Chile.

Un duelo muy especial para los albos que vuelven al recinto donde lograron salvarse del descenso en febrero de 2021, pero que además será el reencuentro con los hinchas de la zona, que no lo ven allí desde que ganaron la Copa Chile en septiembre de ese año.

Sin embargo, para el técnico Jorge Almirón, el duelo con Magallanes no será especial, es más, a su juicio “lo tomamos con seriedad cada partido, la gente hace esfuerzo para apoyar al equipo, compra su entrada en lugares donde hay pocas opciones para ver a Colo Colo”.

Pero el estratega argentino aprovechó la instancia para quejarse contra la ANFP por la programación del juego por Copa Chile, tanto por la hora en que iniciará (15:00 horas), como por las condiciones que presenta la cancha del Estadio Fiscal de Talca.

La queja de Jorge Almirón previo a Copa Chile

“No quería jugar a las tres de la tarde en una cancha que está en malas condiciones, lo he mencionado varias veces”, sostuvo el DT albo, para luego agregar que “la idea es jugar en buena cancha, pero hay que adaptarse, si no se da buen partido es por la cancha“.

Pero Almirón no quedó allí. El técnico de Colo Colo siguió con su queja y advierte que “ojalá se puedan mejorar esas cosas, poder preverlas, la idea es usar sus armas lo mejor que puedas. Pero no le sirve a nadie, no mejora el fútbol chileno, los jugadores así no se muestran. Si se juega mal en cancha mala no se ven buenos jugadores“.

Por último, el entrenador se refirió a su próximo rival, equipo de la Primera B, sobre el que indica que “Magallanes juega bien, tiene una muy buena idea su DT (Ronald Fuentes), y jugó bien ante Unión Española. Entonces, será un partido fuerte”.

¿Cuándo se juega este encuentro?

El duelo de ida por la Final de la Zona Centro Sur de Copa Chile, entre Magallanes y Colo Colo, se disputará este sábado 7 de septiembre, a contar de las tres de la tarde en el Estadio Fiscal de Talca. La revancha todavía no fue programada por la ANFP.

