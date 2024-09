Alcalde de Talca gimotea por el Magallanes vs Colo Colo: “Por algo no se realiza en Santiago”

El fútbol chileno no se detiene durante la acción de la Roja en las Eliminatorias. La Copa Chile 2024 sigue con su desarrollo, siendo el Colo Colo vs Magallanes una de las finales regionales que se diputará durante este fin de semana.

Albos y carabeleros jugarán por el duelo de ida este sábado 7 de septiembre en el Fiscal de Talca, recinto donde la Academia hará de local. Por su parte la vuelta se jugará en algún punto de octubre en el Monumental.

Justamente el duelo a jugarse en le recinto de Talca está generando cierta polémica, sobre todo por el rechazo que despierta para cierta gente por términos de seguridad. Así lo dejó en claro Juan Carlos Díaz (RN), alcalde de la ciudad, quien criticó con dureza que el encuentro se juegue en la cancha de su municipio.

“Nos parece que no es lo mejor. Nosotros creemos que debiesen destinarse los carabineros a proteger a nuestros vecinos y vecinas porque tenemos un contingente limitado, como nos ha hecho ver el mando policial y la propia Delegación Presidencial Regional”, afirmó el edil.

Además, Díaz aseguró que “estos partidos que no corresponden a la localía deportiva de nuestra ciudad no debiesen estar autorizados. Se han tomado medidas que pueden mitigar cualquier incidente, pero no nos parece el desvío de la fuerza pública a cubrir estos eventos privados”.

“Por algo no se realizan en Santiago. Vamos al Ministerio del Interior y a la Delegación Presidencial Regional para que no albergue este tipo de encuentros porque se corre en riesgo la integridad. La ciudad no gana mucho, estamos en un momento complejo desde el punto de vista de la seguridad”, agregó.

¿Cuándo jugará Colo Colo ante Magallanes por la Copa Chile?

El Cacique se verá las caras ante la Academia este este sábado 7 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Fiscal de Talca. Por su parte el duelo de vuelta se jugará en algún punto de octubre en el Estadio Monumental.

