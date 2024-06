Colo Colo avanzó de ronda en la Copa Chile y el próximo domingo jugará contra O’Higgins. El duelo de ida por cuartos de final será en Rancagua y desde el elenco celeste ya confirmaron que no podrán asistir hinchas albos.

A esta dura decisión, se sumó una nueva complicación en pleno mercado de pases. Es que al parecer los jugadores que ya estaban prácticamente listo se habrían complciado y el Cacique estaría a punto de sufrir un duro revés.

En primera instancia se recalcó que serían tres los refuerzos, entre ellos, Lucas Di Yorio y Mauricio Isla. A tal punto que se dijo que estaban prácticamente asegurados ya para fichar por el Cacique.

Pero una vez más el mercado de pases de los albos se entrampa. Pero ahora por la propia decisión de Jorge Almirón. Así lo deslizó Coke Hevia, quien recalcó que el DT de los albos puso pausa a la llegada del delantero.

“Se los dije. A Jorge Almirón le dieron por listo a Di Yorio y el dijo ‘no me convence’. Él sabrá lo que quiere. Quizás al jugador le conviene venir, pero al técnico no le gusta. No esta listo”, recalcó el periodista en Radio Pauta.

De esta forma el delantero pasaría a ser una alternativa más que una prioridad. Por lo que se vuelve a mirar hacia Argentina, y se habla que los principales apuntados serían Ignacio Pussetto o Javier Correa. Este puesto sigue siendo clave para el DT y es uno de los que sería firmado primero.

¿Dónde va a jugar Mauricio Isla?

Pero el tema no quedó ahí y luego extendió que el Huaso tampoco estaría tan cerca del Monumental. “Tampoco daría listo a Mauricio Isla”, indicó.

Incluso se comentó en el espacio que, al igual que Claudio Bravo, esperarán al final de la participación de Chile en Copa América por una oferta en Estados Unidos.

Isla se aleja de Colo Colo y su futuro es duda

Cabe consignar que Aníbal Mosa indicó que los fichajes estarán definidos a finales de junio para que así Almirón los pueda tener con tiempo y así preparar lo que se avecina en el segundo semestre.