Jorge Almirón no cree que la ausencia de Paulo Díaz en River Plate sea un factor: "Al que le toque lo hará bien"

Vivas están las esperanzas de Jorge Almirón de lograr hacer un buen partido ante River Plate. La proeza no es mera fantasía. El DT del Cacique cuenta con el argumento de haber hecho un buen partido en la ida y de, además, contar con que River Plate no podrá contar con un jugador como Paulo Díaz.

Claro, fácil no será. Al frente tiene uno de los mejores equipos del continente, que viene, además, con el vuelito de haber vencido a Boca Juniors en el Superclásico, jugando con un equipo alternativo.

Las críticas llovieron contra River Plate tras la igualdad en la ida. Y uno de los más atacados fue, precisamente, el chileno Paulo Díaz y su infantil expulsión sobre el final del encuentro.

Ahora, sin el defensor chileno, los del cuadro millonario tendrán que saber hacerlo suplir, pese a que es considerado un pilar fundamental de la zaga de los de la Banda Sangre.

Almirón opina sobre la ausencia de Paulo Díaz

Ya en Buenos Aires, Jorge Almirón está alerta sobre lo que está por venir. Consultado sobre la principal ausencia de River, sin embargo, el técnico de Colo Colo le bajó el pelo.

“Ellos tienen jugadores de jerarquía, al que le toque jugar lo hace bien”, recalcó el DT del Cacique, que no duda en que será un duelo difícil.

“La otra vez no la tocó, no pudo salir jugando, no marcó diferencia en eso. Tiene jerarquía, pero el que lo va a suplir también la tiene”, sentenció Jorge Almirón, quien confía en el desempeño de su equipo.

“Hemos hecho goles al final del partido. El grupo está bien, sabe lo que se está jugando, ya veremos quién juega el martes”, concluyó, ante la insistente pregunta sobre la elección de jugadores.