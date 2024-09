Colo Colo entró de lleno en septiembre, donde tiene los desafíos de la Copa Chile, el clásico contra Universidad Católica en el Campeonato Nacional y los cuartos de final contra River Plate en la Copa Libertadores. Los albos necesitarán de todo su plantel y hay buenas noticias respecto a ello.

En conferencia de prensa, Jorge Almirón respondió cuándo podrá estar disponible Alan Saldivia luego de sufrir una rotura de menisco interno de la rodilla derecha. Los plazos no le permitirán este sábado frente a Magallanes en Copa Chile, pero el DT tiene grandes esperanzas.

“Se integró esta semana recién. No lo entrena normal, no puede jugar, va en proceso de recuperación y va bien, pero no están los tiempos para jugar, no vamos a arriesgarlo. Necesitamos que se sienta suelto, ya no siente dolor, pero debe adaptarse con los compañeros”, contó.

En Colo Colo esperan que el uruguayo entrene a la par de sus compañeros dentro de los próximos días. “Por los tiempos, se puede dar que juegue contra River”, confirmó el DT. Los albos reciben a River el martes 17 de septiembre y lo visitan el martes 24.

Alan Saldivia se recupera y espera estar para la Copa Libertadores | Photosport

Colo Colo recupera a Alan Saldivia para la Copa Libertadores

Sobre la llave contra River Plate, Jorge Almirón manifestó que “sé lo que hace el rival, una mini pretemporada, casi 15 días para prepararse. Nosotros tenemos la Católica y Copa Chile, llegaremos bien, no hay excusa, hay rodaje, competencia, puedo rotar. Vamos a enfrentar a un gran equipo, lo sabemos todos”.

“Sé lo que vamos a enfrentar. Los jugadores también, pero después nos enfocaremos en River. Vamos a llegar fuertes, se recuperan Saldivia y Vidal, los seleccionados llegarán motivados. Como club estamos mejorando y hay que tomar todo con seriedad. Vamos a estar preparados”, cerró.

Para estar actualizado con las noticias de Colo Colo, sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos en Google News.