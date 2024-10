Colo Colo no la tuvo fácil y sufrió muchísimo contra Audax Italiano, por la fecha 27 del Campeonato Nacional, pero dio vuelta el marcador y sale mucho más fortalecido en la lucha por el título con Universidad de Chile.

El Cacique sigue segundo en la tabla tras los azules, pero aún con dos partidos menos. Si los albos ganan todo lo que les queda, serán campeones.

Eso sí, Colo Colo tiene aún un problema por delante: es que el entrenador Jorge Almirón fue expulsado contra Universidad Católica y segundos después realizó una especie de agresión al árbitro José Cabero. El informe del réferi es lapidario y el deté arriesga varias fechas de sanción.

“Le digo a mis jugadores que cada acción tiene consecuencia, me equivoqué, le quiero ofrecer disculpas a José Cabero porque hizo un gran arbitraje”, dijo Almirón tras el duelo que puede ser el último que dirige en el Campeonato Nacional 2024.

Perdí la cabeza

Agregó que “me excedí y me expulsó. Perdí la cabeza. No me puede pasar porque Colo Colo es un equipo muy gran y lo perjudico. Disculpas sinceras. Me equivoqué y acataré las consecuencias. Ojalá el tribunal no sea tan drástico, no lo haré más, de verdad”.

Almirón ahora debe hacerse cargo de su momento de furia contra la Católica.

Cabe recordar que Almirón pudo dirigir sin problemas ante Audax porque el clásico ante la UC era duelo pendiente y el Tribunal de Disciplina de la ANFP recién sesionará este lunes.

Colo Colo aprovechará la fecha FIFA para poner al día los duelos ante Huachipato y La Calera, partidos pactados para el domingo 13 y miércoles 16 de octubre respectivamente, encuentros que posiblemente el entrenador del Cacique no pueda dirigir.

Ya al día con sus duelos pendientes, Colo Colo visitará a Palestino el fin de semana del 19 de octubre, por la fecha 28 del Campeonato Nacional, la antepenúltima jornada del torneo.