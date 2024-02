Jorge Almirón sabe que Colo Colo admitió tener cerrado el plantel tras la presentación del delantero paraguayo Guillermo Paiva. Pero como la ventana de traspasos recién se cierra el 3 de marzo, el Cacique y todos los clubes participantes de la primera división tienen margen de tiempo para moverse.

El DT argentino reconoció que la plana mayor de Blanco y Negro todavía tiene activada la búsqueda de refuerzos. “Hoy estamos con posibilidades de hacer un buen partido y ver cómo llegan los chicos para ser alternativa. Si hay algún jugador que puede marcar la diferencia y está en el mercado, que será muy difícil, lo vamos a analizar”, apuntó el ex DT de Boca Juniors. Una pista clave del plan de acción que hay en la concesionaria.

Por ahora, la principal preocupación del estratego trasandino es la visita a Godoy Cruz para abrir la llave de la Fase 2 de la Copa Libertadores. “Los equipos están ensamblados, es difícil que presten jugadores. Había alternativas, pero no pudieron venir. Los equipos no pudieron desprenderse de ellos. Si viene alguno, será una sorpresa, pero lo veo difícil”, aseguró Almirón.

“El equipo va a dar mucho más con rodaje y partidos, estoy contento. Necesitamos tiempo para que jueguen y asimilen cosas. Si aparece una sorpresa, lo hablaremos con la directiva. Preferí no tapar a algunos chicos, que el equipo que se quedara igual. Si aparece algo, bienvenido sea. Si no, seguimos bien así”, manifestó también el ex director técnico de Lanús y el Elche de España.

Jorge Almirón detalla la línea de acción de Colo Colo en el mercado de pases

Jorge Almirón llegó a Colo Colo para cubrir la vacante dejada por Gustavo Quinteros y este 20 de febrero, admitió haber sido partícipe de las decisiones del club en el mercado de pases. De hecho, reveló que pidió algunos nombres. Pero también que eso está en constante revisión. Siempre es modificable.

“Pedí algunos jugadores. Pido nombres, se ha buscado en la directiva, pero hay que ver si los equipos quieren venderlo, prestarlo. Si el jugador quiere venir. Estuvimos adelantados con algunos jugadores, pero los clubes no podían dejarlos salir. Eran situaciones muy avanzadas que no pudieron llegar a un arreglo”, afirmó el otrora volante ofensivo de Santiago Wanderers.

Añadió más antecedentes. “Dependerá de los jugadores también. A veces intenté reforzar los defensores centrales, pero no eran mejores que los nuestros las alternativas que había. Es muy difícil armar un plantel, tenes que desprenderse de uno para traer otro. Empiezas a jugar con eso también, son varias cosas que uno debe manejar como alternativas”, describió Almirón.

Y escogió no detallar el puesto que todavía se observa para un eventual fichaje. “El plantel está armado y quiero que los jugadores estén tranquilos, contentos. No diré puntualmente la posición, no me parece sano para el plantel tampoco”, cerró el DT trasandino de 52 años.

¿Cuándo juegan el Cacique y Godoy Cruz en la Copa Libertadores?

La ida de la llave entre Colo Colo y Godoy Cruz por la Fase 2 de la Copa Libertadores se disputará el jueves 22 de febrero en el estadio Malvinas Argentinas a contar de las 21:30 horas, según el horario de Chile continental. La revancha será el jueves 29 de febrero a la misma hora y en el estadio Monumental.

