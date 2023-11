Jordhy Thompson otra vez está en el ojo de la polémica tras protagonizar un nuevo acto de violencia de género. El formado en Colo Colo fue formalizado por femicidio frustrado contra Camila Sepúlveda y está en prisión preventiva por al menos 45 días mientras dure la investigación.

¿Y qué postura tomó el Cacique al respecto? Más allá de un corto comunicado de prensa, en el Monumental avisaron que recién a final de mes, tras la junta de directorio de Blanco y Negro, se tomará una determinación contractual en torno a Thompson.

“De acuerdo a los hechos denunciados, que fueron gravísimos y que no representan el sentir de este club, hemos tomado la decisión de separar del plantel a Jordhy hasta finales de temporada y esperar lo que pueda venir adelante”, señaló Daniel Morón, gerente deportivo del Cacique.

Sobre si el atacante seguirá ligado o no al club, el ex portero aviso que “esto será una evaluación que seguramente a fin de mes, que hay reunión de directorio, saldrá alguna respuesta (…) Lamentablemente nos vemos involucrado en esto, que no esperábamos. Es una situación complicada y difícil”.

Esta indecisión en torno a Thompson ha generado varias críticas contra Colo Colo, sobre todo considerado que es una reincidencia. Mientras algunos al interior del club quieren que sea desvinculado, otros lo ven como un activo importante pensando en una futura venta.

En ese sentido, y según información otorgada por ADN Radio, en Universidad de Chile existe un reglamento y bases sobre lo que sucederá con los futbolistas, trabajadores y entrenadores del club en caso de que alguien incurra en esta clase de malas conductas.

Los lineamientos en la U

¿Para quién rige este documento?

Los principios rectores de conducta, así como las sanciones establecidas en el presente protocolo para las conductas vulneratorias y/o discriminatorias que pudieran ocurrir, son de aplicación para todos los sujetos descritos a continuación, de manera ejemplificadora y no taxativa, para trabajadores, dirigentes, entrenadores y deportistas del club.

Este protocolo abarca y entiende como conductas vulneratorias las descritas a continuación.

Acoso sexual: cualquier conducta que una persona realice, de manera presencial o a través de cualquier medio, de connotación sexual, no consentida por quien lo recibe, que produce consecuencias negativas a nivel psicológico, emocional, físico, deportivo y/o laboral.

Abuso sexual: conducta de acceso al cuerpo de otra persona de naturaleza sexual, que se realice abusivamente por cualquier medio y que no sea consentida por quien la recibe.

Definiciones y tipos de violencia

Violencia física: toda acción dirigida a lesionar la integridad física, a través de empujones, tirones de pelo, golpes, patadas, etc.

Violencia verbal: consiste en la utilización del lenguaje para lesionar, a través de insultos, calumnias, injurias, difamaciones, etc.

Violencia psicológica: es una acción destinada a lesionar la integridad emocional, tales como intimidar, humillar, amenazar, ignorar entre otros. Por lo general, este tipo de violencia es continua en el tiempo.

Violencia sexual: cualquiera acción o conducta de connotación sexual no consentida por quien la recibe, que una persona realice de manera presencial por cualquier otro medio.

Sanciones o medidas de resolución

En caso de comprobarse los hechos denunciados y darse por probado el acoso sexual, abuso sexual, discriminación o maltrato, se aplicarán alguna de las siguientes sanciones y medidas.

I. Amonestación verbal

II. Amonestación escrita

III. Amonestación escrita con carácter de última oportunidad laboral.

IV. Multa de hasta el 25% de la remuneración diaria.

V. Término de la relación contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 160 letra b) o f) del Código del Trabajo.

¿Cuáles son los números de Jordhy Thompson en Colo Colo?

Jordhy Thompson ha jugado un total de 32 encuentros oficiales con la camiseta de Colo Colo. En ellos dejó seis goles y dos asistencias. El atacante tiene contrato vigente hasta diciembre de 2024. Sin embargo, y tal como explicó Daniel Morón, su continuidad se analizará a fin de mes.

