Colo Colo no lo ha pasado nada de bien en su regreso a la acción en el Campeonato Nacional. Jordhy Thompson fue detenido tras un nuevo caso de violencia de género contra su pareja, lo que lo dejó en prisión preventiva.

El caso viene desde hace ya varios meses, en los que recibió el apoyo del club con lo necesario para recuperarse. Sin embargo, tras romper los acuerdos, pasar por encima de la ley al retomar su relación y volver a protagonizar un hecho de este calibre, en el Cacique se cansaron.

Previo al duelo ante Magallanes, Daniel Morón dio las primeras palabras oficiales desde Colo Colo por lo ocurrido con Jordhy Thompson. “No han sido horas fáciles, ha sido difícil”, comenzó señalando.

“De acuerdo a los hechos denunciados, que fueron gravísimos y que no representan el sentir de este club, hemos tomado la decisión de separar del plantel a Jordhy hasta finales de temporada y esperar lo que pueda venir adelante”, agregó.

Eso no fue todo, ya que Daniel Morón recalcó que en unos días más se definirá el futuro de Jordhy Thompson en Colo Colo. “Esto será una evaluación que seguramente a fin de mes, que hay reunión de directorio, saldrá alguna respuesta”.

La rabia de Colo Colo con Jordhy Thompson

En Colo Colo fueron claros que lo hecho por Jordhy Thompson es más que condenable. Las críticas al club no se hicieron esperar por haberle dado otra oportunidad al jugador, pero Daniel Morón recalcó que ellos hicieron lo posible por ayudarlo.

“El jugador, como ustedes saben, hasta último momento se le han entregado psicólogo, psiquiatra. Él en un momento decidió ir a vivir solo. Nosotros le hemos dado todas las posibilidades de rehabilitación”, dijo.

Eso no fue todo, ya que Daniel Morón también realizó una crítica a la pareja de Jordhy Thompson. “La situación de ellos dos no ha sido fácil y por eso ha llegado a estos niveles. A mí me cuesta planificar las cosas porque no estamos todo el día con los jugadores en cada paso que dan. Veíamos que se juntaban, que nada podíamos hacer. Muchas veces aconsejamos, dije que parecíamos un jardín infantil detrás de los jugadores”.

“Lamentablemente nos vemos involucrado en esto, que no esperábamos. Es una situación complicada y difícil”, añadió.

Finalmente, Daniel Morón dijo que Gustavo Quinteros está igual de molesto por lo ocurrido con Jordhy Thompson. “En el momento en que sucedió esto, apenas llegué ayer en la mañana hablé con Gustavo, le comenté la situación. Él lamenta mucho esto”.

¿Cuándo termina el contrato de Jordhy Thompson en Colo Colo?

Jordhy Thompson tiene contrato vigente con Colo Colo, el que finaliza en diciembre de 2024. Eso sí y tal como explicó Daniel Morón, su continuidad se analizará a fin de mes.

¿Cuáles son los números de Jordhy Thompson en Colo Colo?

Jordhy Thompson ha disputado un total de 32 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo. En ellos dejó seis goles y dos asistencias.

