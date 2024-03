La situación de Arturo Vidal en Colo Colo causa dudas en cuanto al físico del jugador, luego del bajo rendimiento mostrado en el Superclásico ante Universidad de Chile, y, sobre todo, por la previa de la revancha ante Sportivo Trinidense por Copa Libertadores.

Más allá de que el King ha estado envuelto en polémicas con los hinchas de la U, por lo que dejó el triunfo de los azules en el estadio Monumental, Johnny Herrera quiso hablar de la situación del volante.

El ídolo bullanguero dejó al margen las palabras que ha dicho contra los azules, para poner su comentario en la preocupación por el nivel futbolístico que tiene Vidal, donde le manda un mensaje.

Para Herrera, si sigue jugando en un estado físico que no es el óptimos se está haciendo un daño, donde apunta también a Jorge Almirón por hacer sufrir al King con sus condiciones.

Herrera a la carga

Johnny Herrera asegura que el bajo nivel que muestra Vidal tiene que ver con las lesiones que ha tenido en el último tiempo, donde todavía no está en condiciones de ser el jugador que la rompía en todos lados.

“Hay varios problemas en cuanto al entorno, me da lata porque compartimos mucho en la selección. Siempre lo he dicho, que estando bien es el corazón de la selección. Si él no se quiere dar cuenta que no está bien y más encima tiene un entrenador que no es capaz de poner jugadores en mejores condiciones, de un jugador que viene saliendo de una operación de cuatro o cinco meses, saliendo de una lesión muscular de dos semanas”, comenzó explicando Herrera.

“Uno pierde musculatura, más a la edad que tiene, cuesta el doble recuperar. Cuando viene saliendo de una operación de rodilla de cuatro meses, más la lesion isquiotibial, que no puedes hacer fortalecimiento, no puede porque no tiene una rodilla en condiciones, más en el puesto donde juega y cómo jugaba, que era puro sacrificio y ganaba todas las divididas, pero en el clásico perdió 21 pelotas y eso era impensado con su técnica su pegada”, precisó.

Para el portero, en Colo Colo están explotando la figura de Vidal y no están cuidando sus condiciones, lo que a la larga le puede producir mayores problemas, por lo que enciende la alarma.

“Si él no se da cuenta, o su entrenador, que no está bien se hace un daño a él mismo, regala el prestigio por todo lo que construyó durante tanto tiempo, que cuesta tan poco tirarlo a la basura. El hincha chileno olvida rápido. Además, los problemas que tiene en redes sociales, que te desgasta, hace un daño grande y de rebote le hace daño a Colo Colo”, finalizó.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.