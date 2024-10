Los goles de Javier Correa empiezan a aparecer y en qué momento: el delantero marcó el único y agónico tanto de Colo Colo en el triunfo del Cacique contra Universidad Católica, en el clásico pendiente por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2024.

Colo Colo se acerca a la puntera Universidad de Chile y tiene la oportunidad de superar a los azules en la tabla considerando que aún tiene dos partidos menos, ahora a cuatro puntos de distancia del archirrival.

Tras el duelo, y en conversación con TNT Sports, Correa aseguró que de todas formas, en el plantel no se toman nada por sentados. El peor error sería confiarse.

“No (no está definido esto), contento por el gol, obviamente, pero sabemos que no tenemos margen de error, hay que seguir con nuestro trabajo y creo que así nos va a ir muy bien. Por eso no nos enfocamos en los demás”, dijo Correa.

Colo Colo con “la fuerza del pueblo”

El atacante agregó que “nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Estoy contento y feliz por darle una felicidad a la gente que nos viene a ver, pase lo que pase siempre están al lado nuestro. Desde el primer día he sido muy honesto. Me voy contento y feliz”.

Por último, el periodista Daniel Arrieta le consultó ¿qué tiene Colo Colo para ganar todas las finales que vienen y ser campeón? Correa sentenció tajante que tienen “la fuerza del pueblo, que nadie la tiene y nosotros sí”.

Con el triunfo Colo Colo queda a cuatro puntos de la U con dos partidos menos. Es decir, el Cacique, al menos por ahora, tiene seis puntos de comodín para superar al archirrival y quitarle el título.

Este domingo, Colo Colo volverá a la acción para una de sus seis próximas finales en el Campeonato Nacional, como local contra Audax Italiano en el estadio Monumental.