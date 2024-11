La llegada de Jorge Almirón a Colo Colo necesitó de un trabajo minucioso, según explicó Daniel Morón. El gerente deportivo de Blanco y Negro se reunió con varios directores técnicos, entre ellos el argentino que llevó a Boca Juniors a la final de la Copa Libertadores 2023.

El Loro conversó con el diario La Tercera y contó sabrosos detalles de la negociación entre Almirón, ByN y el agente del DT, Pablo del Río. “Lo propuse a los directores porque tenía mucho conocimiento de él”, manifestó Morón en la charla con citado medio.

“En algún momento, cuando yo estaba con Ivo Basay, surgió la posibilidad de ir a Godoy Cruz. Ahí hablé con un amigo periodista de Mendoza y me averiguó algunas cosas con el presidente. Y me dijo que la prioridad era Almirón y me habló maravillas de él”, agregó el icónico arquero ganador de la Libertadores 1991 con los albos.

Morón en la presentación del DT de Colo Colo, Jorge Almirón. (Javier Salvo/Photosport).

Morón añadió que “después, cuando nos enfrentamos contra Boca en la Libertadores, me lo encontré y me saludó muy simpáticamente. Y esas cosas me fueron quedando”. Todo eso lo tuvo en cuenta para sugerir su nombre en la carpeta de candidatos para suceder a Gustavo Quinteros.

“Estábamos en enero y aún no teníamos técnico. Yo había hablado con Vanderlei (Luxemburgo), con (Gabriel) Milito, con el representante de (Luis) Zubeldía (Gustavo Lescovich) y con Jorge (Almirón). Se acordaba de que había jugado con Wanderers esa final del ascenso en el Monumental con Audax, donde hizo dos goles“, dijo Morón en conversación con el periodista Carlos González.

Morón cuenta detalles sabrosos de la llegada de Almirón a Colo Colo

En la medida que el camino se hizo más llano para sentenciar la llegada de Almirón a Colo Colo, las charlas fueron tomando otro matiz. “Me preguntó quiénes eran los colaboradores que trabajaban en el club, los audiovisuales, me preguntó temas médicos, si teníamos las divisiones inferiores… Me pidió si podía mandarle toda la información física de los jugadores, los GPS”, reconoció.

“Después hablamos con todo su cuerpo técnico. Les hice una exposición de cada jugador de Colo Colo, con fortalezas y todo. Ahí nos mandó a hablar con Pablo del Río, su agente. Nos metimos tres días en un hotel en Lo Barnechea para que no nos encontrara nadie y cerramos el acuerdo”, reveló el Loro.

Almirón festeja con el trofeo de la Supercopa 2024. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y agregó que “además, le hicimos un video de lo que venía para el centenario y le dijimos que en 2025 queríamos estar en Libertadores. Para él era primordial eso”. Una historia que terminó con el Cacique con su estrella 34 en el fútbol chileno. Y la mirada con esperanzas hacia los 100 años del club.