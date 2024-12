Colo Colo ganó dos títulos en 2024, pese a ello hizo una gran limpieza y arma el plantel casi de nuevo, aunque todavía no llegan caras nuevas para la temporada 2025.

Blanco y Negro decidió no renovar los contratos de varios jugadores emblemáticos, entre ellos Leonardo Gil, quien llegó en 2021 y ganó un total de seis títulos con los albos.

El zurdo, que todavía no encuentra equipo para 2025, dejó vacante una plaza importante en la mitad de la cancha, la cual todavía no se llena porque no existen fichajes confirmados en Colo Colo.

La partida de Leo Gil puede ser vital en el fichaje de Luciano Cabral a Colo Colo

La no renovación de Leonardo Gil liberó montos en el organigrama de sueldos que paga Blanco y Negro, debido a que el argentino-chileno era el tercer jugador mejor pagado del plantel.

El ex Rosario Central percibía cerca de 60 millones de pesos por mes, monto apenas menor al que recibe Javier Correa y Arturo Vidal, los jugadores más “caros” de Colo Colo.

Leo Gil busca club tras salir de Colo Colo.

La partida de Gil le da respiro a ByN para hacerle una jugosa oferta a Luciano Cabral, jugador que se acerca al Monumental, a quien están dispuestos a pagarle 50 millones de pesos por mes, situación que está en negociaciones.

Leo Gil se fue de Colo Colo y en silencio puede ser clave para el fichaje de Luciano Cabral al campeón chileno.