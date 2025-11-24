Lucas Cepeda está en un gran momento de su carrera y la lógica indica que partirá de Colo Colo en el próximo mercado de pases, pues retenerlo será casi imposible.

Quien analiza su futuro es Marcelo Ramírez, quien en conversación con Redgol manifiesta que lo único que espera es que no se tiente con el mercado mexicano, que ofrece muy buen dinero.

“Lo que no me gustaría que se fuera a México, que saltara allá desde Chile. Creo que es más difícil después ir a Europa y su objetivo es llegar allá”, manifestó el Rambo en entrevista con Redgol sobre el zurdo formado en Wanderers.

El Rambo pide a Cepeda para la liga de Argentina

Bajo ese análisis, piensa que puede seguir en Sudamérica. “Yo creo que el mejor proceso es ir a Argentina, pues es una liga más intensa y pareciera ser la previa ideal para el salto a Europa”, explica.

Lucas Cepeda seguramente tiene un futuro inmediato fuera de Chile

No tiene dudas que Cepeda “está para jugar en Europa, por capacidad y mentalidad, está por sobre la media pese al bajo rendimiento de Colo Colo”.

Sostiene que “se mantuvo parejo y a un alto nivel, igual que en la selección. Fue el mejor de Colo Colo, sin duda, junto a Vicho Pizarro. Marcó diferencia con el talento que tiene”.

El Rambo además señala que “me encantaría que se quedara un año más en Colo Colo, pero es difícil mantenerlo porque marca diferencia en nuestro medio. Le llegarán ofertas importantes”.

Finalmente siente que Cepeda pudo estar con una valoración mayor a esta altura del año, pero lamentablemente la temporada del equipo no lo acompañó.

“Por eso fue triste que no avanzara más Colo Colo en copas internacionales, rodeado de un buen equipo brillaría más. Un jugador de esas características está para jugar en Europa”, manifestó.