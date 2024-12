En Colo Colo a más de alguno se le disparó la esperanza de ver juntos a Arturo Vidal y Claudio Bravo, tal como ocurrió en la Roja bicampeona de América. Pero no fue ese el caso de Marcelo Vega, quien sembró muchas dudas en torno a la convivencia del Rey con el legendario portero.

Tobi Vega planteó una teoría que a un bastión del equipo albo ganador de la Copa Libertadores 1991 no le pareció acertada. La referencia es para Gabriel Mendoza, icónico carrilero derecho que fue un baluarte de la escuadra que Mirko Joziç llevó a lo más alto del continente.

El Coca respondió al llamado de RedGol y desglosó esta interrogante que puso en la mesa del panel de Todos Somos Técnicos el otrora enganche. “El líder del camarín es Arturo Vidal y ya solucionó todos sus problemas con Bravo“, introdujo Mendoza para dejar clarísima su postura.

“Estuvieron en la selección. Se dieron un abrazo, se conocen desde niños y solucionaron hace ratos sus problemas. Sin duda que esa bomba que tiró Marcelo (Vega) tiene que ser con base y fuentes, pero no debe existir rencilla en un camarín en el que manda Arturo. Por ese lado no es el inconveniente”, apuntó también Mendoza, quien llegó al Cacique desde O’Higgins.

Marcelo Vega festeja el Copihue de Oro de Todos Somos Técnicos, premiado tres años seguidos. (Captura Instagram).

Coca Mendoza contradice al Tobi Vega por un quiebre en Colo Colo entre Vidal y Bravo

Para este referente de Colo Colo, si se llega a dar la presencia de Claudio Bravo junto con la de Arturo Vidal en Pedrero no será inconveniente. “No debería haber problema, son tipos grandes, maduros, de nivel internacional”, expuso Gabriel Mendoza.

“Sabe que Claudio podría hacerle bien a los cabros y al camarín. No me entra por dónde lo sacó el Guatón (Vega). Quién le diría que no a Bravo, no hay una lucha de egos acá, eso fue hace rato”, expuso el Coca, quien mandó a la basura la versión que había planteado el comentarista de TNT Sports.

Y zanjó el tema con una reflexión que ambos protagonistas dejaron ver públicamente. “Las asperezas ya se limaron. Acá hay que hablar con él para que salga del retiro, le va a servir a Colo Colo”, pidió el Coca Mendoza, quien no tiene dudas: ¡quiere otro ciclo de Claudio Bravo en la portería del Cacique!