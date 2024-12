Aníbal Mosa confirmó que el arquero está en carpeta, algo que no convence del todo a las glorias del Cacique. Mientras uno le abre la puerta, otro insiste en que el reemplazante de Brayan Cortés no debe ser él.

Colo Colo encendió y con todo el mercado de pases del fútbol chileno en las últimas horas. Brayan Cortés finalmente no respondió a la oferta del Cacique y se va del club, lo que obliga a mirar a arqueros para el plantel 2025, el año del centenario.

Nombres han aparecido y varios, pero Aníbal Mosa sorprendió a todos con uno de los candidatos. Keylor Navas, ex portero del Real Madrid y PSG, es uno de los que puede tomar el lugar del Indio para lo que será una temporada donde quieren pelear todo.

Pero las chances de que la leyenda de Costa Rica se sume a Colo Colo no deja del todo convencidos a los históricos. En conversación con RedGol, Jorge Coke Contreras abordó la situación y aseguró que “se decía que podía venir Marcelo, James Rodríguez y Keylor Navas tiene una historia en el fútbol mundial por haber estado en el Real Madrid. No sé si se concretarían cosas así, porque son jugadores con años jugando, lo que pueda salir económicamente al club… hasta no verlos ponerse la camiseta en la presentación, no aseguro nada“.

Aunque más allá del rumor, confirmado desde el Cacique por su presidente, una figura como la del arquero puede dar un plus. “Si es por el hecho del interés de buscar nombres interesantes para el club, lo es“.

Keylor Navas suena en Colo Colo, pero no todos lo ven con buenos ojos. Foto: Getty Images.

Eso sí, Coke Contreras insistió en que esto “es entusiasmar a la afición. Me acuerdo cuando se hablaba de los galácticos del Real Madrid y buscaron nombres rimbombantes que dieron resultados. Vendieron camisetas, era un tema comercial, pero dieron resultados positivos. Si se llegara a concretar, le haría muy bien a Colo Colo“.

Marcelo Ramírez quiere a otro nombre en lugar de Keylor Navas para Colo Colo

Quien descarta a Keylor Navas de Colo Colo es Marcelo Ramírez. El Rambo se sumó al debate, pero dejó en claro que el reemplazante de Brayan Cortés debe ser otro. “Yo tengo mi ranking, si definitivamente Cortés no va a seguir, la primera opción debería ser convencer a Claudio Bravo. Para mí, esa sería”.

“Los otros arqueros, Keylor Navas es un gran arquero y no lo vamos a descubrir nosotros, Matías Dituro y Nacho González que son muy buenos arqueros. De ahí debería salir, pero yo le daría prioridad a Claudio que hace algunos meses estaba jugando la Copa América“, complementó.

Marcelo Ramírez no paró ahí y remarcó que Claudio Bravo es el ideal. “Si tiene ganas, deseos y está enchufado, es un tremendo arquero para competir a nivel internacional”.

Aunque en el caso de que el histórico capitán de la Roja no quiera salir del retiro, se resigna. “El primero es Claudio, si se pone rápidamente a punto, es un tremendo arquero. Ahora, si existe la posibilidad de Keylor Navas, es un tremendo arquero, super profesional. No sé en qué está hoy en día, pero como profesional, obvio que estará preparándose para el desafío. Si Claudio Bravo tiene ganas, voy a por él a mil”

Por ahora, lo único cierto es que Brayan Cortés no respondió a la oferta y se va de Colo Colo, dejando su arco vacío. Keylor Navas es uno de los candidatos, aunque no el único y, más importante, tampoco la prioridad del Cacique.

¿Es Keylor Navas el reemplazante ideal de Brayan Cortés en Colo Colo? ¿Es Keylor Navas el reemplazante ideal de Brayan Cortés en Colo Colo? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles fueron los números de Keylor Navas en su última temporada?

Keylor Navas logró disputar un total de 6 partidos oficiales en su última temporada con la camiseta del PSG. Dejó su arco en cero en 2 ocasiones y recibió 7 goles en contra en los 540 minutos que estuvo bajo los tres palos.

¿Cuándo comienza la pretemporada de Colo Colo?

A la espera de definir al reemplazante de Brayan Cortés, en Colo Colo preparan el inicio de su pretemporada. El Cacique comenzará los trabajos para la próxima campaña el día 20 de diciembre.